В Орегоне обнаружили древнейшие остатки одежды: чем интересны (фото)

Во время археологических раскопок пещер в пустыне Орегона ученые встретили древнейшие известные физические остатки одежды, которые дают редкое представление о том, как люди приспосабливались к суровому климату. Археологи обнаружили фрагменты кожи лося в возрасте около 12 000 лет — уникальные артефакты, ведь большинство древних тканей и кож со временем разлагаются, оставляя после себя только следы.

Об этом пишет IFLScience. Открытие началось с двух небольших фрагментов кожи лося, каждый размером всего в несколько квадратных сантиметров. Однако эти кусочки стали убедительным доказательством того, что люди более 12 000 лет назад уже изготовляли облегающую одежду, которая обеспечивала надежную защиту от холода.

Археологи также нашли богатый набор древесных и растительных материалов, которые использовались для создания инструментов и вспомогательных предметов. Ричард Розенкранс, археолог из Университета Невады в Рино и главный автор исследования, отметил:

"Разнообразие древесных и растительных материалов в такой небольшой выборке было невероятным. Это демонстрирует, насколько сложными были технологии наших предков."

Кроме того, команда нашла фрагменты вероятных спусковых механизмов ловушек, которые использовались для охоты на мелкую дичь, такую как кролики, которые, по данным исследования, являлись основным источником пищи.

Интересно, что сшитый фрагмент происходил не от мелкой дичи, а от лося. Кожа лося толстая, что обеспечивает надежную термоизоляцию и делает ее идеальной для холодного климата. Исследователи подчеркивают, что важным был не только материал, но и конструкция одежды:

обеспечивали лучшую защиту от холода и ветра. Передовой дизайн одежды позволял выжить в экстремальных условиях, где температура могла представлять угрозу жизни.

По словам ученых, правильная одежда в холодном климате была столь же критической для выживания, как и доступ к пище.

Находки пещер Орегона – сшитые фрагменты меха, ловушки, веревки и растительные волокна – наглядно демонстрируют, как ранние люди адаптировались к суровым условиям. Вместо того, чтобы покидать холодные регионы, они совершенствовали свою одежду, методы охоты и технологии инструментов, что значительно повышало их шансы на выживание.

