В Орегоні виявили найдавніші залишки одягу: чим цікаві (фото)

Під час археологічних розкопок печер у пустелі Орегону вчені натрапили на найдавніші відомі фізичні залишки одягу, які дають рідкісне уявлення про те, як люди пристосовувалися до суворого клімату. Археологи виявили фрагменти шкіри лося віком близько 12 000 років — унікальні артефакти, адже більшість давніх тканин і шкір з часом розкладаються, залишаючи по собі лише сліди.

Про це пише IFLScience. Відкриття почалося з двох невеликих фрагментів шкіри лося, кожен розміром лише кілька квадратних сантиметрів. Проте ці шматочки стали переконливим доказом того, що люди понад 12 000 років тому вже виготовляли облягаючий одяг, який забезпечував надійний захист від холоду.

Археологи також виявили багатий набір деревних та рослинних матеріалів, які використовувалися для створення інструментів та допоміжних предметів. Річард Розенкранс, археолог з Університету Невади в Ріно та головний автор дослідження, зазначив:

"Різноманітність деревних і рослинних матеріалів у такій невеликій вибірці була неймовірною. Це демонструє, наскільки складними були технології наших предків."

Крім того, команда знайшла фрагменти ймовірних спускових механізмів пасток, які використовувалися для полювання на дрібну дичину, таку як кролики, що, за даними дослідження, була основним джерелом їжі.

Цікаво, що зшитий фрагмент походив не від дрібної дичини, а від лося. Шкіра лося товста, що забезпечує надійну термоізоляцію та робить її ідеальною для холодного клімату. Дослідники підкреслюють, що важливим був не лише матеріал, а й конструкція одягу:

забезпечували кращий захист від холоду та вітру. Передовий дизайн одягу дозволяв вижити в екстремальних умовах, де температура могла становити загрозу життю.

За словами вчених, правильний одяг у холодному кліматі був настільки ж критичним для виживання, як і доступ до їжі.

Знахідки печер Орегону — зшиті фрагменти хутра, пастки, мотузки та рослинні волокна — наочно демонструють, як ранні люди адаптувалися до суворих умов. Замість того щоб залишати холодні регіони, вони вдосконалювали свій одяг, методи полювання та технології інструментів, що значно підвищувало їхні шанси на виживання.

