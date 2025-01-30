Ученым удалось расшифровать папирус Римской эпохи в возрасте 1900 года: чем уникален

Исследователи расшифровали уникальный 1900-летний папирус, содержащий подробное описание судебного процесса периода римского владычества в Израиле. Как сообщает Live Science, эта находка проливает свет на уголовные дела того времени и помогает ответить на вопрос о рабовладении в регионе.

В 2014 году исследователи обнаружили самый длинный греческий папирус, найденный в Иудейской пустыне. Сначала документ ошибочно считали набатейским – древним арабским диалектом. Однако эксперт из папирусов Ханна Коттон из Еврейского университета в Иерусалиме быстро определила, что текст написан именно на греческом языке. Об этом пишет Live Science.

В течение следующих десяти лет команда ученых тщательно расшифровывала 133-строчный текст, содержащий заметки для прокурора, готовившегося к судебному разбирательству перед римскими чиновниками. Ученые установили, что этот документ датируется периодом правления императора Адриана (117–138 гг. н. э.), накануне восстания Бар-Кохбы в 132 году.

Соавтор исследования Авнер Экер, эпиграфист из Еврейского университета, отметил: "Это наиболее документированное римское судебное дело по Иудеи, кроме процесса над Иисусом."

Судебное дело касалось двух человек — Гадалиаса и Саулоса, фальсифицировавших документы по продаже и освобождению рабов, пытаясь уклониться от уплаты римских налогов.

Анна Долганов, эксперт по папирусам Австрийской академии наук, объясняет: "В Римской империи подделка документов и налоговое мошенничество карались строго - от каторжных работ до смертной казни".

В папирусе также содержится заметки одного прокурора другому, что дает представление о стратегии обвинения.

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Часть свитка потеряна, что затрудняет понимание всех деталей дела. Неизвестно, где проходил суд, были ли обвинены римскими гражданами и какое решение вынесли.

Однако папирус дает ответ на дискуссионный вопрос: владели ли древние евреи рабами? Документ подтверждает, что по крайней мере одна еврейская семья Саулоса и его отца содержала нескольких рабов. В то же время неясно, были ли эти рабы евреями.

Вероятно, судебное разбирательство прервалось из-за восстания Бар-Кохбы, а владелец свитка, спасаясь, скрыл его в пещерах Иудейской пустыни. Там документ пролежал почти два тысячелетия рядом с другими свитками Мертвого моря.

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