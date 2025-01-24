У Монголії знайшли сліди унікального качкодзьобого динозавра

Палеонтологи виявили величезний слід динозавра, діаметром 92 сантиметри, що вказує на існування істоти більших розмірів, ніж тиранозавр рекс .Слід належить гадрозавридам – динозаврам із плоскими, качкодзьобими щелепами, які входять до родини птахотазових

Як повідомляє Interesting Engineering, знахідку зробили дослідники Університету науки Окаями спільно з Інститутом палеонтології Монгольської академії наук у пустелі Гобі. Ймовірно, це був зауролоф – гігантський качкодзьобий динозавр завдовжки понад 15 метрів, що перевершував навіть таких хижаків, як тиранозавр рекс і тарбозавр. Хоча сліди виявлені, скелетні рештки цієї істоти поки що не знайдені.

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Дослідники також знайшли скам’янілу доріжку з 13 слідів, кожен із яких має ширину 85 сантиметрів, а загальна довжина слідів становить 24 метри.

Доктор Шинобу Ішигакі, директор Музею досліджень динозаврів Університету Окаями, пояснив, що такі сліди дають цінну інформацію про позу, стиль ходьби, швидкість руху й групову поведінку динозаврів – аспекти, які неможливо визначити зі скелетів.

Розкопки проводилися з 1 по 15 червня 2024 року у західній частині пустелі Гобі. Ця територія була вперше досліджена у 2018 році й визнана важливим місцем для виявлення великих слідів гадрозавридів.

Фахівці припускають, що в цьому регіоні можуть зберігатися скелети цих гігантських істот. Знахідка дозволить глибше дослідити анатомію, поведінку та екологію гадрозаврів.

До цього часу найбільшим відомим представником гадрозавридів був шантунгозавр, знайдений у Китаї. Відкриття у Монголії свідчить, що тут можуть бути не менш вражаючі знахідки.

"Наша головна мета – знайти повний скелет зауролофа, який залишив ці сліди", – підкреслив доктор Ішигакі.

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