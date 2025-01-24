В Монголии нашли следы уникального утконосого динозавра
Палеонтологи обнаружили огромный след динозавра, диаметром 92 сантиметра, что указывает на существование существа больших размеров, чем тиранозавр рекс.
Как сообщает Interesting Engineering, находку сделали исследователи Университета науки Окаями совместно с Институтом палеонтологии Монгольской академии наук в пустыне Гоби. Вероятно, это был зауролоф – гигантский утконосый динозавр длиной более 15 метров, превосходивший даже таких хищников, как тиранозавр рекс и тарбозавр. Хотя следы обнаружены, скелетные остатки этого существа пока не найдены.
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Исследователи также обнаружили окаменевшую дорожку из 13 следов, каждый из которых имеет ширину 85 сантиметров, а общая длина следов составляет 24 метра.
Доктор Шинобу Ишигаки, директор Музея исследований динозавров Университета Окаями, объяснил, что такие следы дают ценную информацию о позе, стиле ходьбы, скорости движения и групповом поведении динозавров – аспекты, которые невозможно определить из скелетов.
Раскопки производились с 1 по 15 июня 2024 года в западной части пустыни Гоби. Эта территория была впервые исследована в 2018 году и признана важным местом обнаружения крупных следов гадрозавридов.
Специалисты предполагают, что в этом регионе могут храниться скелеты этих гигантских существ. Находка позволит глубже изучить анатомию, поведение и экологию гадрозавров.
До этого времени самым известным представителем гадрозавридов был шантунгозавр, найденный в Китае. Открытие в Монголии свидетельствует, что здесь могут быть не менее впечатляющие находки.
"Наша главная цель – найти полный скелет зауролофа, оставивший эти следы", – подчеркнул доктор Ишигаки.
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