Считался вымершим: на Галапагосских островах заметили птицу, которую не видели 200 лет

Галапагосская пастушка, известного местным как пачай, который является эндемичным видом Галапагосских островов, в последний раз наблюдал Чарльз Дарвин на острове Флореана в 1835 году. В течение длительного времени этот вид считался вымершим на уровне острова и нуждался в реинтродукции из других частей Галапагосского архипелага.

Однако во время недавних полевых исследований он был снова обнаружен. Об этом пишет естествоиспытатель и писатель и создатель контента Меган Шерсби для BBC Wildlife.

В ходе исследований местный житель и охранник заметили птицу, а впоследствии пастушек был официально зарегистрирован в трех разных точках на острове, в том числе были сделаны шесть акустических записей, два визуальных наблюдения и одна фотография.

Его повторное появление спустя почти два столетия произошло благодаря проекту по восстановлению экосистемы острова Флореана, начатому в 2023 году экологическими организациями и местными жителями. Целью проекта было избавление острова от инвазивных видов, в том числе грызунов и диких кошек. Интересно, что пастушок также вернулся на соседний остров Пинсон в 2018 году после того, как в 2012 году с острова были полностью уничтожены грызуны. Ученая Паула Кастаньо отметила:

"Повторное открытие галапагосской пастушки подтверждает наблюдение со всего мира - устранение инвазивных угроз дает возможность местным видам невероятно восстанавливаться. Это большая победа для Флореаны, и она вдохновляет нас на новые достижения в восстановлении местных видов на этом острове".

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На данный момент неизвестно, появились ли пастушки на острове самостоятельно, были ли они там все время, но их популяция была чрезвычайно низкой и незаметной.

Это открытие не единственное на Галапагосских островах: на острове Рабида также произошло более длительное повторное появление — геккон, известный только по субфосильным записям старше 5000 лет, был вновь обнаружен благодаря усилиям по охране природы.

Интересно, что галапагосский пастушок входит в список из 12 видов животных, считавшихся локально вымершими на острове Флореана. Среди них гигантская черепаха Флореаны (или ее очень близкие гибридные потомки), пересмешник Флореаны, полоз Флореаны и галапагосская сипуха. Эти виды также будут подвергнуты реинтродукции в рамках экологического восстановления острова.

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