Вважався вимерлим: на Галапагоських островах помітили птаха, якого не бачили 200 років

Галапагоського пастушка, відомого місцевим як пачай, який є ендемічним видом Галапагоських островів, востаннє спостерігав Чарльз Дарвін на острові Флореана у 1835 році. Протягом тривалого часу цей вид вважався вимерлим на рівні острова і потребував реінтродукції з інших частин Галапагоського архіпелагу.

Однак під час нещодавніх польових досліджень він був знову виявлений. Про це пише натураліст і письменник та творець контенту Меган Шерсбі для BBC Wildlife.

Під час досліджень місцевий житель і природоохоронець помітили птаха, а згодом пастушок був офіційно зареєстрований у трьох різних точках на острові, зокрема були зроблені шість акустичних записів, два візуальні спостереження і одна фотографія.

Його повторна поява після майже двох століть відбулася завдяки проєкту з відновлення екосистеми острова Флореана, розпочатому в 2023 році екологічними організаціями та місцевими жителями. Метою проєкту було позбавлення острова від інвазивних видів, зокрема гризунів і диких кішок. Цікаво, що пастушок також повернувся на сусідній острів Пінсон у 2018 році після того, як в 2012 році з острова було повністю знищено гризунів. Вчена Паула Кастаньо зазначила:

"Повторне відкриття галапагоського пастушка підтверджує спостереження з усього світу — усунення інвазивних загроз дає можливість місцевим видам неймовірно відновлюватися. Це велика перемога для Флореани, і вона надихає нас на нові досягнення у відновленні місцевих видів на цьому острові".

Читайте також: Має унікальну екосистему: науковці відкрили секрет найглибшої печери у світі

На даний момент не відомо, чи з'явилися пастушки на острові самостійно, чи були вони там увесь час, але їх популяція була надзвичайно низькою та непомітною.

Це відкриття не єдине на Галапагоських островах: на острові Рабіда також сталася більш тривала повторна поява — гекон, відомий лише з субфосільних записів віком понад 5000 років, був знову виявлений завдяки зусиллям з охорони природи.

Цікаво, що галапагоський пастушок входить до списку з 12 видів тварин, які вважалися локально вимерлими на острові Флореана. Серед них — гігантська черепаха Флореани (або її дуже близькі гібридні нащадки), пересмішник Флореани, полоз Флореани та галапагоська сипуха. Ці види також підлягатимуть реінтродукції в рамках екологічного відновлення острова.

Раніше ми розповідали, що знайдено гробницю фараона, яка залишалася таємницею понад століття.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!