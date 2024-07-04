'Панянко', или 'жіночко': Авраменко сказал, как лучше обращаться к женщинам на украинском

На официальных мероприятиях часто раздается обращение "пАні та панове". Некоторые же используют вариант "панІ та панове". Известный украинский языковед Александр Авраменко разъясняет, где правильно ставить ударение.

"Слово "пані" не склоняется", — отмечает Авраменко. Однако некоторые языковеды рекомендуют ставить ударение на "i" в слове "панІ" (во множестве). По словам Авраменко, это поможет избежать неоднозначности.

"Обращение "пАні та панове" может создать впечатление, что обращаются только к одной даме и всем мужчинам, а другие женщины могут не чувствовать себя вовлеченными в событие", — пояснил языковед.

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Авраменко также отмечает, что авторитетный словарь Бориса Гринченко фиксирует слово "пані" с двумя вариантами ударения: "панІ" и "пАні".

Иван Хомяк, профессор кафедры украинской филологии НУ "Острожская академия", считает, что обращаться к женщинам "помогут" такие слова как "шановна" и "добродiйко".

Редактор и филолог Ольга Васильева отметила, что для примера в странах Запада возрастные, расовые и половые признаки используются только для описания пропавшего или разыскиваемого человека.

Она советует использовать слова: "пані" (до замужней женщины), "панна, панночка або панянка" (до незамужней).

"Если не знаете, замужем женщина или нет, обращайтесь "пані". В нашем языке нет такого нейтрального слова, как в английском "мисс". Также удельным для украинского языка является слово "добродійка", однако в толковом словаре оно обозначает только взрослую почтенную личность. Но, к сожалению, гоноративом "пані" в Украине до сих пор мало пользуются, не осознавая, что грубое "женщина" несет в себе функционально обезличенный отблеск — "женщино-человек", – считает эксперт.

"Мелочи имеют значение, но нам бы сначала от "жіночка" и "женщіна" отказаться", — добавила Васильева.

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