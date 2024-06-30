Як сказати українською 'будь здоров' та чи треба звертати увагу на чхання

В українській культурі поширена звичка казати "будь здоровий" або "будьте здорові", коли хтось поруч чхає. Ця фраза має на меті побажати людині здоров'я.

Однак, з погляду етикету, не завжди доречно використовувати саме цю фразу. Чхання - це природна фізіологічна потреба, і людина, яка чхає, може відчувати себе ніяково, якщо на це звертають увагу.

Ваше побажання здоров'я може мимоволі підкреслити те, що людина чхнула, і їй стане ще більш некомфортно. В деяких ситуаціях, наприклад, в діловому середовищі або в громадських місцях, акцентувати на чханні людини може бути недоречним, пояснила експерт з етикету Аліна Скибинська в коментарі The Village Україна.

Також читайте: Спробуйте вимовити з першого разу: названо три найдовші слова в українській мові

За її порадою, найкраще просто проігнорувати чхання. Це буде найввічливішим і найтактовнішим вчинком. Якщо ви хочете висловити свою ввічливість, можна просто кивнути головою або посміхнутися. У деяких випадках можна сказати: "здоров'я вам".

Мовознавці ж пояснили, як побажати здоров'я людині, яка чхає. За їхніми словами, словосполучення "будь здоров" вживається як усталена форма прощання або вітання, а не як реакція на чхання.

Як правильно відповісти українською мовою, коли хтось чхає?

Мовознавці рекомендують використовувати такі фрази:

"Будь здоровий!"

"Будьте здорові!"

Ці вислови свідчать про ваше побажання здоров'я людині, яка чхнула.

"У нашому побуті побажання здоров’я пізніше поширилося й на вітання "Здоровенькі були!" та різноманітні побажання на кшталт "Будь здоровий, як вода". Конотація цього вислову розширилася: коли людина, розповідаючи щось, чхала, казали "Правду каже", оскільки чхання віщувало якусь подію. Хоча тепер ситуація дещо змінилася: якщо співрозмовник чхнув під час ваших слів, можете сказати "Правду кажу"", – пояснила кандидатка філологічних наук Олеся Сулима.

Пропонуємо дізнатися також 15 цікавих фактів про українську мову.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!