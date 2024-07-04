'Панянко', чи 'жіночко': Авраменко сказав, як краще звертатися до жінок українською

На офіційних заходах часто лунає звернення "пАні та панове". Деякі ж вживають варіант "панІ та панове". Відомий український мовознавець Олександр Авраменко роз'яснює, де ж правильно ставити наголос.

"Слово "пані" не відмінюється", - наголошує Авраменко. Однак, деякі мовознавці рекомендують ставити наголос на "і" у слові "панІ" (в множині). За словами Авраменка, це допоможе уникнути неоднозначності.

"Звертання "пАні та панове" може створити враження, що звертаються лише до однієї пані та всіх чоловіків, а інші жінки можуть не почуватися залученими до події", - пояснив мовознавець.

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Авраменко також зазначає, що авторитетний словник Бориса Грінченка фіксує слово "пані" з двома варіантами наголосу: "пАні" та "панІ".

Іван Хом'як, професор кафедри української філології НУ "Острозька академія", вважає, що звертатися до жінок "допоможуть" такі слова як "шановна" та "добродiйко".

Редакторка й філологиня Ольга Васильєва зауважила, що для прикладу у країнах Заходу вікові, расові та статеві ознаки використовуються лише для опису зниклої чи розшукуваної людини.

Вона радить використовувати слова: "пані" (до заміжньої жінки), "панна, панночка або панянка" (до незаміжньої).

"Якщо не знаєте, заміжня жінка чи ні, звертайтеся "пані". У нашій мові немає такого нейтрального слова, як в англійській "міс". Також питомим для української мови є слово "добродійка", проте у тлумачному словнику воно позначає тільки дорослу поважну особу. Та, на жаль, гоноративом "пані" в Україні досі мало послуговуються, не усвідомлюючи, що грубе "жінко" несе в собі функціонально-знеособлений відблиск — "жінколюдина"", – вважає експертка.

"Дрібниці мають значення, але нам би спочатку від "жіночка" та "женщіна" відмовитись", – додала Васильєва.

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