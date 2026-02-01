На территории Англии нашли древнее поселение: чем удивило ученых (фото)

Археологи обнаружили хорошо сохранившееся поселение бронзового века на вершине холма в карьере Харден (Нортумберленд, Англия). Во время масштабных раскопок удалось обнаружить следы длительной жизни людей: фундаменты круглых домов, ранние системы полей, погребальные курганы и уникальные погребальные сооружения.

Об этом пишет Heritage Daily. Радиоуглеродная датировка показала возраст памятника — около 2400 лет до н. э., то есть начало бронзового века в Британии.

Почему это открытие уникально

Руководитель раскопок Клив Ваддингтон (Archaeological Research Services Ltd) отметил:

"Мы редко имеем столь полную картину жизни людей бронзового века. Здесь мы видим, где они жили, где хоронили умерших рядом со священными местами и как использовали ландшафт для сельского хозяйства. Это подлинная редкость в археологии".

Поселение расположено в горной местности, где сухой климат и особенности почвы способствовали сохранению органических остатков и конструкций. Такие полные комплексы встречаются нечасто.

Раскопки проводились в рамках подготовки к расширению карьера. В 2022 году было выдано разрешение на добычу, но с обязательным условием провести полное археологическое исследование. Работы выполняла компания Archaeological Research Services Ltd под наблюдением Управления национального парка Нортумберленд.

Находка дополняет знания о бронзовом веке на севере Британии и заполняет пробелы в региональной археологии. Она показывает, как люди того времени строили поселения, развивали земледелие и проводили похоронные ритуалы.

Значение для науки

Этот комплекс — один из наиболее сохранившихся примеров ранних бронзовых суток в регионе. Он дает представление о:

социальную компанию;

погребальные обряды;

земледельческие практики;

использование ландшафта.

Исследование продолжается, но уже сейчас находка признана важной для понимания жизни людей более 4400 лет назад на территории современной Англии.

Это открытие еще раз доказывает, насколько богато археологическое наследие Нортумберленда — региона, который в 2023 году получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

