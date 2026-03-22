На Марианских островах обнаружили самый большой в мире коралл в возрасте 2000 лет (фото)

На Марианских островах в Тихом океане исследователи из Национальной программы мониторинга коралловых рифов NOAA обнаружили самый большой в мире одиночный коралл рода Porites. Этот гигантский массив, расположенный у островов Мауг в Марианском архипелаге, поражает своими размерами и потенциальным возрастом.

Об этом пишет BBC. Коралл Porites rus занимает площадь около 1347 м². В верхней части его диаметр превышает 31 метр, а в нижней – достигает 62 метров (вдвое больше). Для сравнения: это примерно размер ракеты Ariane 6 Европейского космического агентства.

Возраст этой колонии, по приблизительным оценкам, может составлять более 2050 лет. Кораллы рода Porites растут в среднем на 1 см в год, но точное определение возраста усложнено: в отличие от многих других видов они не образуют четких годовых полос роста.

Главный научный сотрудник программы NOAA Ханна Баркли отмечает, что из-за отсутствия полос роста точный возраст установить сложно, однако даже консервативные оценки делают этот коралл одним из старейших известных на планете.

Особенно интересно месторасположение: коралл растет внутри вулканической кальдеры, где присутствуют многочисленные источники углекислого газа. Это создает локальные зоны с повышенной кислотностью воды – условия, моделирующие будущее океанов через глобальное закисление. Именно поэтому эта колония стала ценным объектом для изучения стойкости кораллов к изменению химического состава морской воды.

Исследователи подчеркивают: коралл был известен местным жителям, но для науки он оставался практически неизученным. Его размеры настолько велики, что во время дайвинга команда не смогла легко произвести полные измерения из-за ограничений безопасности.

Интересно, что недавно у побережья Австралии была обнаружена еще одна гигантская колония — коралл Pavona clavus площадью 3973 м² и длиной 111 метров. Он считается самой большой по площади колонией в мире, но Porites rus с Марианских островов остается рекордсменом по размерам отдельной особи.

