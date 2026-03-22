На Маріанських островах виявили найбільший у світі корал віком 2000 років (фото)

На Маріанських островах у Тихому океані дослідники з Національної програми моніторингу коралових рифів NOAA виявили найбільший у світі одиночний корал роду Porites. Цей гігантський масив, розташований біля островів Мауг у Маріанському архіпелазі, вражає своїми розмірами та потенційним віком.

Про це пише ВВС. Корал Porites rus займає площу близько 1347 м². У верхній частині його діаметр перевищує 31 метр, а в нижній — сягає 62 метрів (удвічі більше). Для порівняння: це приблизно розмір ракети Ariane 6 Європейського космічного агентства.

Вік цієї колонії, за приблизними оцінками, може становити понад 2050 років. Корали роду Porites ростуть у середньому на 1 см на рік, але точне визначення віку ускладнене: на відміну від багатьох інших видів, вони не утворюють чітких річних смуг зростання.

Головний науковий співробітник програми NOAA Ханна Барклі зазначає, що через відсутність смуг зростання точний вік встановити важко, проте навіть консервативні оцінки роблять цей корал одним із найстаріших відомих на планеті.

Особливо цікаве місце розташування: корал росте всередині вулканічної кальдери, де присутні численні джерела вуглекислого газу. Це створює локальні зони з підвищеною кислотністю води — умови, які моделюють майбутнє океанів через глобальне закислення. Саме тому ця колонія стала цінним об’єктом для вивчення стійкості коралів до зміни хімічного складу морської води.

Дослідники підкреслюють: корал був відомий місцевим жителям, але для науки він залишався практично невивченим. Його розміри настільки великі, що під час дайвінгу команда не змогла легко провести повні вимірювання через обмеження безпеки.

Цікаво, що нещодавно біля узбережжя Австралії виявили ще одну гігантську колонію — корал Pavona clavus площею 3973 м² і довжиною 111 метрів. Він вважається найбільшою за площею колонією у світі, але Porites rus з Маріанських островів залишається рекордсменом за розмірами окремої особини.

