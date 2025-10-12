Загадка острова Пасхи: як люди переміщували величезні статуї 900 років тому

Походження й спосіб транспортування знаменитих статуй Моаї на острові Пасхи вже багато десятиліть залишаються однією з найвідоміших археологічних загадок світу. Науковці, схоже, розкрили одну з ключових частин цієї таємниці.

Про це повідомляє Daily Mail. Відомо, що кам’яні фігури заввишки кілька метрів і вагою від 12 до 80 тонн створювалися стародавньою цивілізацією острова Рапа-Нуї. Головне питання, яке довго непокоїло дослідників, — як саме мешканці острова могли переміщати такі гігантські брили без сучасних технологій.

Завдяки поєднанню 3D-моделювання та практичних експериментів учені дійшли висновку, що статуї не просто тягнули, а буквально "йшли" до місця встановлення. Антропологи з’ясували, що острів’яни, ймовірно, використовували систему мотузок, за допомогою яких розгойдували кам’яні постаті в зигзагоподібному русі, просуваючи їх уперед.

Для цього мотузки кріпили по обидва боки голови статуї й почергово тягнули то в один, то в інший бік, створюючи ефект "кроку". Саме так, за словами науковців, стародавні мешканці Рапа-Нуї доставляли свої шедеври до місць призначення.

У ході сучасного експерименту група з 18 дослідників змогла перемістити репліку статуї на сто метрів менш ніж за 40 хвилин — значно швидше, ніж під час попередніх спроб. Це відкриття, як зазначає Daily Mail, дає нове розуміння унікальних інженерних навичок давніх жителів острова Пасхи.

