Загадка острова Пасхи: как люди перемещали огромные статуи 900 лет назад

Происхождение и способ транспортировки знаменитых статуй Моаи на острове Пасхи уже многие десятилетия остаются одной из самых известных археологических загадок мира. Ученые, похоже, раскрыли одну из ключевых частей этой тайны.

Об этом сообщает Daily Mail. Известно, что каменные фигуры высотой в несколько метров и весом от 12 до 80 тонн создавались древней цивилизацией острова Рапа-Нуи. Главный вопрос, долго беспокоивший исследователей — как именно жители острова могли перемещать такие гигантские глыбы без современных технологий.

Благодаря сочетанию 3D-моделирования и практических экспериментов ученые пришли к выводу, что статуи не просто тащили, а буквально "шли" к месту установки. Антропологи выяснили, что островяне, вероятно, использовали систему веревок, с помощью которых раскачивали каменные фигуры в зигзагообразном движении, продвигая их вперед.

Для этого веревки крепили с обеих сторон головы статуи и поочередно тянули то в одну, то в другую сторону, создавая эффект "шага". Именно так, по словам ученых, древние жители Рапа-Нуи доставляли свои шедевры в места назначения.

В ходе современного эксперимента группа из 18 исследователей смогла переместить реплику статуи на сто метров менее чем за 40 минут значительно быстрее, чем во время предыдущих попыток. Это открытие, как отмечает Daily Mail, дает новое понимание уникальных инженерных навыков древних обитателей острова Пасхи.

