Вчені знайшли докази існування писемності близько 40 тисяч років тому (фото)

Нове дослідження змусило переглянути усталені уявлення про те, коли саме зародилися структуровані системи символів і протописьма в Європі. Вчені дійшли висновку, що вже близько 40 000 років тому ранні люди використовували організовані символічні позначки для передачі інформації — значно раніше, ніж вважалося досі.

Про це повідомляє Heritage Daily. Протягом десятиліть археологи трактували численні позначки на палеолітичних артефактах як прості декоративні елементи, ритуальні мітки чи випадкові подряпини. Однак новий аналіз показав: ці знаки не були хаотичними — вони мали повторювані патерни, стабільну структуру та, ймовірно, слугували для комунікації всередині груп.

Дослідження провели Крістіан Бентц із Саарландського університету та Ева Дуткевич із Берлінських державних музеїв. Вони ретельно вивчили понад 3000 окремих символів на 260 артефактах, що належать до культури Ауріньяк — однієї з найдавніших у Європі, яка існувала приблизно 43 000–26 000 років тому.

До аналізу увійшли фігурки з мамонтової кістки, кістяні інструменти, фрагменти рогів, особисті прикраси та флейтоподібні предмети. Серед мотивів переважали крапки, V-подібні знаки, паралельні лінії, хрести, затінені візерунки та інші повторювані елементи.

Щоб перевірити, чи не є ці знаки випадковими, дослідники застосували комп’ютерні алгоритми та методи теорії інформації, які використовують у лінгвістиці. Вони проаналізували частоту повторів, варіативність і щільність інформації за допомогою ентропійного аналізу.

Результати виявилися однозначними: символи розміщувалися не хаотично, а в стабільних послідовностях, що вказує на наявність спільних конвенцій усередині груп. Щільність інформації на фігурках була на 15 % вищою, ніж на інструментах, тоді як інструменти демонстрували більш регулярну варіативність, ніж прикраси. Це свідчить про те, що позначки ймовірно відповідали функції предмета — тобто мали семантичне значення.

Найважливіший висновок — надзвичайна стабільність системи. Структура символів і щільність інформації залишалися майже незмінними протягом майже 10 000 років. Це означає, що традиція передавання символів зберігалася й передавалися з покоління в покоління. Водночас, на відміну від протоклинопису Месопотамії (близько 5000 років тому), система Ауріньяка не еволюціонувала в повноцінну писемність.

Дослідники поки не можуть точно пояснити, чому ця символічна традиція зникла. Можливі причини — культурні трансформації, міграції, втрата соціальних контекстів або зміна способу життя. Проте саме це відкриття доводить: організована символічна комунікація почалася набагато раніше, ніж вважалося, і стала важливою частиною пізнавальних здібностей людини ще в глибокій преісторії.

Раніше найдавнішими системами письма вважали шумерський протоклинопис та єгипетські ієрогліфи, які виникли з потреб економічного обліку й поступово перетворилися на відображення розмовної мови. Тепер же стає зрозуміло, що основи символічного мислення та передавання інформації закладалися десятки тисяч років раніше — задовго до появи формальних писемностей.

