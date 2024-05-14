Час спливає: науковець спрогнозував дату наступного масового вимирання на Землі

Японський кліматолог Куніо Кайхо склав новий графік, який відображає глобальне вимирання біологічних видів. Він поділився своїми думками щодо потенційного часу настання масштабної катастрофи.

Кайхо також підкреслив, що майбутнє вимирання стане шостим за рахунком на Землі. Цю інформацію опублікував науковий журнал Biogeosciences.

Протягом останніх 540 мільйонів років, Земля неодноразово втрачала значну кількість свого видового різноманіття у досить короткі періоди. Ці катастрофічні події відомі як масові вимирання, які зазвичай відбуваються після значних кліматичних змін, хай то похолодання чи потепління.

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Вчений провів кількісний аналіз для визначення взаємозв’язку між середньою температурою планети та її біорізноманіттям. Він виявив пряму залежність: чим більше змінюється температура, тим помітніша зміна біорізноманіття.

У своєму дослідженні він також врахував різноманітні аспекти людської діяльності. Встановлено, що глобальне потепління, серед інших факторів, може призвести до вимирання всіх видів живих істот у недалекому майбутньому. Якщо людство не вживе заходів для зміни цього курсу, шосте масове вимирання на нашій планеті стане неминучим.

Деякі дослідники прогнозують, що масове вимирання можливе до кінця XXI століття. Однак, за оцінками Куніо Кайхо, ці припущення можуть бути завищеними. Він вважає, що ризик критичного підвищення середньої температури Землі може виникнути не раніше 2500 року. Дослідження минулих кліматичних змін та вимирань дозволило вченому зробити такий висновок. Також було враховано дані щодо тих видів, що зникли.

За результатами порівняльного аналізу, було виявлено, що кількість вимерлих видів залежить від специфічних температурних змін у їхньому природному середовищі. Щоб сталося глобальне вимирання, необхідно або значне зростання, або зниження середньої температури на Землі. Критичними показниками є зміна температури на +9°C або -7°C.

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