Время уходит: ученый спрогнозировал дату следующего массового вымирания на Земле

Японский климатолог Кунио Кайхо составил новый график, который отображает глобальное вымирание биологических видов. Он поделился своими мыслями относительно потенциального времени наступления масштабной катастрофы.

Кайхо также подчеркнул, что будущее вымирание станет шестым по счету на Земле. Эту информацию опубликовал научный журнал Biogeosciences.

В течение последних 540 миллионов лет, Земля неоднократно теряла значительное количество своего видового разнообразия в достаточно короткие периоды. Эти катастрофические события известны как массовые вымирания, которые обычно происходят после значительных климатических изменений, будь то похолодание или потепление.

Читайте также: Учитель случайно нашел в саду камень с древним письмом

Ученый провел количественный анализ для определения взаимосвязи между средней температурой планеты и ее биоразнообразием. Он обнаружил прямую зависимость: чем больше меняется температура, тем заметнее изменение биоразнообразия.

В своем исследовании он также учел различные аспекты человеческой деятельности. Установлено, что глобальное потепление, среди других факторов, может привести к вымиранию всех видов живых существ в недалеком будущем. Если человечество не примет меры для изменения этого курса, шестое массовое вымирание на нашей планете станет неизбежным.

Некоторые исследователи прогнозируют, что массовое вымирание возможно к концу XXI века. Однако, по оценкам Кунио Кайхо, эти предположения могут быть завышенными. Он считает, что риск критического повышения средней температуры Земли может возникнуть не ранее 2500 года. Исследование прошлых климатических изменений и вымираний позволило ученому сделать такой вывод. Также были учтены данные по тем видам, которые исчезли.

По результатам сравнительного анализа, было обнаружено, что количество вымерших видов зависит от специфических температурных изменений в их естественной среде обитания. Чтобы произошло глобальное вымирание, необходимо либо значительный рост, либо снижение средней температуры на Земле. Критическими показателями являются изменение температуры на +9°C или -7°C.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, кто будет последним живым существом на Земле, если конец света необратим.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!