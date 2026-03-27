У Франції знайшли яйця динозаврів віком 70 мільйонів років (фото)

На півдні Франції, у районі Мезе, палеонтологи виявили масштабне скупчення яєць динозаврів, вік яких сягає близько 70 мільйонів років. Знахідка належить до відкладів пізнього крейдяного періоду.

Про це повідомляє Indian Defence Review. Попередні результати свідчать, що вже знайдено понад сотню яєць, однак дослідники припускають, що їхня кількість може бути значно більшою. Розкопки тривають, а сам геологічний шар із рештками виходить за межі нинішньої ділянки досліджень.

Яйця були виявлені в осадових породах, які сформувалися на території давньої рівнини з річками та заболоченими зонами. На думку вчених, ці місця могли слугувати динозаврам своєрідною гніздовою територією. Про це свідчить висока концентрація кладок, їх повторюваність і характер розташування по всій площі.

За попереднім аналізом, частина знайдених яєць за формою та структурою шкаралупи може належати титанозаврам — великим травоїдним динозаврам, які мешкали в Європі наприкінці крейдяного періоду. Водночас дослідники не виключають, що в цьому регіоні могли гніздитися кілька різних видів.

Добра збереженість знахідок пояснюється швидким похованням кладок: після відкладання яйця були вкриті шарами мулу та глини, що захистило їх від руйнування. Згодом органічні рештки мінералізувалися і перетворилися на скам’янілості.

Наразі дослідження тривають. Вчені планують розширити територію розкопок, уточнити кількість кладок і точніше визначити видову належність яєць. Остаточні висновки можна буде зробити після детального вивчення їхньої структури та можливих залишків ембріонів.

