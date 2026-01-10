У Японії виявили підводні 'кола на полях': що це таке (фото)

Близько тридцяти років тому дайвери натрапили на загадкові візерунки на морському дні поблизу узбережжя Японії. Дивні ідеально симетричні кола викликали подив у науковців і тривалий час залишалися нерозгаданою таємницею. Лише через десятиліття дослідникам вдалося з’ясувати, хто і навіщо створює ці підводні "малюнки".

Незвичні піщані структури вперше зафіксували у 1995 році біля острова Амамі-Осіма на південному заході Японії. На перший погляд вони здавалися звичайними насипами на піску, однак детальніше вивчення показало складну геометрію: від центру кола розходилися чіткі гребені та канавки, схожі на спиці колеса. Діаметр таких утворень іноді сягав двох метрів. Про це пише New Atlas.

Упродовж багатьох років вчені не могли пояснити походження цих форм. Зрештою відповідь виявилася не менш дивовижною, ніж самі кола. Дослідження показали, що їхніми "архітекторами" є невеликі самці риби-фугу.

Ці риби мають довжину всього близько 10 сантиметрів, але демонструють вражаючу майстерність. За допомогою плавників і власного тіла вони методично формують складні візерунки на піщаному дні. Такі конструкції слугують своєрідним шлюбним гніздом — вони приваблюють самок і створюють сприятливі умови для відкладання ікри.

Науковці з’ясували, що зовнішня частина кола складається з глибоких радіальних борозен, тоді як у центрі формується система дрібніших канавок, що нагадують лабіринт. Під час будівництва самець починає з країв і поступово рухається до центру, неодноразово вигрібаючи пісок плавниками. Процес відбувається по чітко визначеній схемі, яку вдалося відтворити навіть за допомогою комп’ютерного моделювання.

Таку поведінку неодноразово спостерігали у білоплямистої риби-фугу виду Torquigener albomaculosus. Будівництво починається з формування центральної точки, коли самець притискається черевом до дна. Далі він залишає сотні, а іноді й тисячі слідів, поступово вибудовуючи ідеальну форму. Центр кола заповнюється найдрібнішим піском, а гребені часто прикрашаються уламками мушель або коралів.

Після завершення роботи самки оглядають кілька таких структур і обирають найпривабливішу. Вчені припускають, що вирішальну роль відіграє якість дрібного піску, адже він найшвидше руйнується, сигналізуючи про свіжість споруди. Це означає, що самці не використовують гнізда повторно.

У середньому на створення одного такого "пісочного шедевра" риба-фугу витрачає від семи до дев’яти днів, постійно підтримуючи форму й чіткість ліній. Після нересту самець ще близько шести днів залишається в гнізді, охороняючи ікру. У цей час він уже не ремонтує споруду, тож вона поступово вирівнюється і майже зникає.

Коли мальки з’являються на світ, самець залишає місце гніздування і більше ніколи туди не повертається, згодом починаючи новий репродуктивний цикл вже в іншій ділянці морського дна.

