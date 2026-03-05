У Румунії виявили десятки поховань римської епохи: чим цікаві (фото)

На південному сході Румунії археологи під час розкопок виявили десятки поховань часів Римської імперії. Археологічні роботи проводилися на території, що входить до охоронюваної зони культурної спадщини і колись була частиною великого античного міста на західному узбережжі Чорне море.

Про знахідку повідомили представники Музей національної історії та археології Констанци. Дослідження проводилися на території муніципальної лікарні міста Констанца, де археологи відкрили 34 поховання римського періоду. Ця ділянка розташована в межах давнього некрополя міста Томіс — важливого порту античної доби, який пізніше перетворився на значний міський центр римської провінції Нижня Мезія.

Оскільки лікарняний комплекс знаходиться в зоні, що має статус культурної спадщини, перед початком будівельних робіт там провели обов’язкові археологічні дослідження. Розкопки відбувалися у два етапи — з вересня 2025 року до лютого 2026 року — після отримання дозволу від Міністерство культури Румунії.

Під час робіт науковці зафіксували 34 могили римського часу. Багато з них мали форму катакомб — підземних поховальних камер, призначених для багаторазових поховань.

У гробницях знайшли чимало різноманітних артефактів: прикраси, особисті речі, скляні посудини, монети та значну кількість кераміки. Серед найцікавіших знахідок були амфори африканського походження, які в античний період зазвичай використовували для транспортування вина або оливкової олії.

Наявність таких предметів свідчить, що місто Томіс підтримувало активні торговельні контакти з регіонами Північної Африки в часи існування Римської імперії. У похованнях імпортний посуд часто виступав символом заможності та високого соціального статусу родини.

Особливу увагу дослідників привернули дві рідкісні знахідки. Перша — грецький напис III століття нашої ери, який може містити важливі відомості про суспільне та релігійне життя міста в період римського панування. У прибережних регіонах Чорного моря грецька мова залишалася широко поширеною навіть після входження території до складу Римської імперії. Про це пише Heritage Daily.

Другою унікальною знахідкою став умбо — металевий виступ у центрі щита, який використовувався на парадних або церемоніальних щитах. Подібні предмети рідко знаходять у похованнях, тому археологи припускають, що людина, похована в цій могилі, могла мати військові заслуги або належати до привілейованого прошарку суспільства.

Античне місто Томіс, яке спочатку було засноване як грецька колонія, згодом стало частиною римського світу і відігравало важливу роль у торгівлі на Чорному морі. Воно також відоме тим, що саме тут у I столітті нашої ери перебував у вигнанні римський поет Овідій.

