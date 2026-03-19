У Польщі знайшли залишки середньовічного поселення: чим цікаве (фото)

Археологи у Польщі відкопали залишки давнього середньовічного поселення, що відкриває нові питання про те, як цілі міста могли зникати, не залишивши чітких згадок у письмових джерелах. Дослідники вважають, що виявили Стольценберг — місто, яке існувало, ймовірно, у XIV–XV століттях поблизу сучасного села Славоборже.

Про це пише Фокус. Знахідки розташовані на території між історичними регіонами Померанія та Ноймарк, що протягом століть були предметом суперечок між Німеччиною та Польщею. Як пояснює археолог Марцін Кшепковський з фонду "Релікта", письмові джерела допомогли команді звузити зону пошуку та визначити ймовірне розташування міста вздовж цього спірного кордону.

Польові розкопки виявили великі земляні вали та рів глибиною понад п’ять метрів, що свідчить про наявність укріпленого поселення. Велику роль зіграли геофізичні дослідження, особливо аналіз магнітних аномалій під землею, які вказували на поховані споруди навколо центральної площі.

Читайте також: На Івано-Франківщині знайшли трипільську фігурку бика віком 6000 років (фото)

В центральній частині поселення, оточеній ровом, виявили регулярні магнітні аномалії, що відповідали залишкам будівель, які формували прямокутну ринкову площу — типову для середньовічних міст за німецьким правом. Сліди забудови простягалися вздовж ймовірної головної вулиці, що вела до міських воріт.

Під час розкопок археологи виявили близько 400 артефактів різних епох — від предметів бронзової доби до речей часів Другої світової війни. Найціннішими виявилися середньовічні знахідки, які підтвердили, що ця територія справді використовувалася в XIV–XV століттях і належала Стольценбергу.

Кшепковський зазначив, що місто, ймовірно, занепало на ранньому етапі розвитку і не було повністю забудоване. Це дає підстави вважати, що дослідники мають справу радше з покинутим міським проєктом, ніж з повноцінним сформованим містом.

Відкриття Стольценберга дозволяє історикам краще зрозуміти структуру середньовічних поселень у Центральній Європі.

Нагадаємо, у Німеччині знайшли найстаріший пістолет.

