В Польше обнаружили остатки средневекового поселения: чем интересно (фото)

Археологи в Польше откопали остатки древнего средневекового поселения, открывающего новые вопросы о том, как целые города могли исчезать, не оставив четких упоминаний в письменных источниках. Исследователи считают, что обнаружили Стольценберг — город, который, вероятно, существовал в XIV–XV веках вблизи современного села Славоборже.

Об этом пишет Фокус. Находки расположены на территории между историческими регионами Померания и Ноймарком, которые на протяжении веков были предметом споров между Германией и Польшей. Как объясняет археолог Марцин Кшепковский из фонда "Реликт", письменные источники помогли команде сузить зону поиска и определить вероятное расположение города вдоль этой спорной границы.

Полевые раскопки обнаружили большие земляные валы и ров глубиной более пяти метров, что свидетельствует о наличии укрепленного поселения. Большую роль сыграли геофизические исследования, особенно анализ магнитных аномалий под землей, указывавших на погребенные постройки вокруг центральной площади.

В центральной части поселения, окруженной рвом, обнаружили регулярные магнитные аномалии, соответствовавшие остаткам зданий, которые формировали прямоугольную рыночную площадь — типичную для средневековых городов по немецкому праву. Следы застройки простирались вдоль вероятной главной улицы, ведущей к городским воротам.

Во время раскопок археологи обнаружили около 400 артефактов разных эпох — от предметов бронзового века до вещей времен Второй мировой войны. Самыми ценными оказались средневековые находки, подтвердившие, что эта территория действительно использовалась в XIV–XV веках и принадлежала Стольценбергу.

Кшепковский отметил, что город, вероятно, пришел в упадок на раннем этапе развития и не был полностью застроен. Это дает основание полагать, что исследователи имеют дело скорее с брошенным городским проектом, чем с полноценным городом.

Открытие Стольценберга позволяет историкам лучше понять структуру средневековых поселений Центральной Европы.

