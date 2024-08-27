У Польщі металошукач натрапив на унікальну бронзову брошку віком 2500 років (фото)
На території Польщі металошукач виявив унікальну бронзову брошку, вік якої оцінюється у 2500 років. Ця знахідка має величезне значення для науки, оскільки дозволяє глибше дослідити життя та культуру людей, які населяли ці землі в давнину.
Виявлена фібула, що датується періодом Гальштату D (бл. 550-400 рр. до н. е.), є типовою прикрасою для представників лужицької культури. Ця культура, яка простягалася на території сучасної Польщі, Чехії, Словаччини, Німеччини та України, залишила після себе багату археологічну спадщину, повідомляє Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków у Фейсбуці.
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Фібули такого типу зустрічаються вкрай рідко і, як правило, виявляються в похованнях. Бронзова брошка збереглася в відносно хорошому стані, що дозволяє детально вивчити її конструкцію та декор. Знайдена фібула додає нові штрихи до нашого уявлення про побут, звичаї та ремесла лужичан.
Крім бронзової брошки, металошукач виявив також два види середньовічної зброї: метальний снаряд і бойову сокиру. Ці знахідки також представляють значний інтерес для дослідників, оскільки вони дозволяють дізнатися більше про військову справу та побут людей, які жили на цих землях у середньовіччі.
Всі знайдені артефакти будуть передані до Замойського музею для подальшого вивчення і збереження. Археологи планують провести додаткові дослідження на місці знахідки, щоб виявити інші артефакти та отримати повнішу картину життя людей, які населяли цю територію в давнину.
Нагадаємо, 10-річна дівчинка виявила древні сліди динозаврів, що жили 200 мільйонів років тому на території сучасної Британії.
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