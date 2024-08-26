У Болгарії знайшли унікальні золоті артефакти фракійського вершника (фото)

Археологи зробили сенсаційне відкриття в Болгарії. Під час розкопок у селі Капітан Петко Воєвода в Тополовграді було виявлено багату могилу фракійського воїна.

Серед знахідок – величезна кількість золотих прикрас, зброї та унікальні артефакти, які датуються початком I століття нашої ери, повідомляє Община Тополовград у Facebook. Серед найцінніших знахідок – золоте намисто, діадема, перстень, а також ніж, інкрустований золотом і напівдорогоцінним камінням.

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Особливу увагу археологів привернув унікальний плетений нагрудник, який є великою рідкістю для римських часів, та мисливський ніж з ручкою, прикрашеною дорогоцінним камінням і зображенням мисливських собак.

Поруч із тілом воїна було знайдено похованого коня, що свідчить про високий статус померлого. Вважається, що це був вершник з багатої родини.

Могила фракійського воїна. Джерело: topolovgrad.net

Могила фракійського воїна. Джерело: topolovgrad.net

Могила фракійського воїна. Джерело: topolovgrad.net

Значення знахідки

За словами археологів, знахідки є унікальними не тільки для Болгарії, а й для всієї Європи. Вони надають нові дані про життя і культуру фракійців – давнього народу, який населяв територію сучасної Болгарії та частину Балканського півострова.

Знайдені артефакти будуть перевезені до музею в Тополовграді, де для них вже готують спеціальне приміщення. До того часу їх охоронятиме поліція.

Хто такі фракійські воїни?

Фракійські воїни були відомими в античному світі своїми бойовими навичками. Вони використовували легкі щити – пельти, які надавали їм рухливість і гнучкість на полі бою. Фракійці були озброєні різноманітною зброєю, включаючи мечі, списи та ножі. Їхні бойові якості високо цінувалися в античному світі, і вони часто служили найманцями в арміях інших держав.

Нагадаємо, у пустелі в Китаї знайшли у човнах сотні загадкових муміфікованих тіл, яким 4000 років.

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