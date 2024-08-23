''Міжгалактичні мобільні телефони'' знайшли у перуанських ''муміях прибульців'' (фото)

У Перу досліджують таємничі муміфіковані тіла, знайдені в печері Наска у 2017 році, які могли б містити "міжгалактичні мобільні телефони". Відомий уфолог і журналіст Хайме Мауссан заявляє, що в грудях цих "мумій інопланетян" були виявлені рідкісні метали та сплави, які могли б служити пристроями зв'язку для спілкування в космосі.

Мауссан припускає, що один із виявлених металів — осмій, який використовується в телекомунікаціях і космічній сфері. Він зазначив, що осмій є дуже рідкісним, дорогим і смертельно небезпечним для людини металом, що робить його присутність в муміях ще загадковішою, пише Daily Star.

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Попри ці твердження, багато скептиків ставлять під сумнів автентичність знахідок, вважаючи, що мумії могли бути створені з частин інших тварин. Однак Мауссан наполягає, що аналіз тілесних сполук цих істот свідчить про можливість їхнього інопланетного походження.

Перуанські ''мумії прибульців''. Джерело: Скриншот з відео Gaia /Youtube

Перуанські ''мумії прибульців''. Джерело: Скриншот з відео Gaia /Youtube

Перуанські ''мумії прибульців''. Джерело: Скриншот з відео Gaia /Youtube

Перуанські ''мумії прибульців''. Джерело: Скриншот з відео Gaia /Youtube

Перуанські ''мумії прибульців''. Джерело: Скриншот з відео Gaia /Youtube

Перуанські ''мумії прибульців''. Джерело: Скриншот з відео Gaia /Youtube

Перуанські ''мумії прибульців''. Джерело: Скриншот з відео Gaia /Youtube

Перуанські ''мумії прибульців''. Джерело: Скриншот з відео Gaia /Youtube

Перуанські ''мумії прибульців''. Джерело: Скриншот з відео Gaia /Youtube

На даний момент, мумії з Перу проходять детальне дослідження в криміналістичних лабораторіях. За словами Мауссана, ці тіла мають 30% невідомої ДНК, що додає новий рівень загадковості до їхньої історії.

Американські експерти також долучилися до дослідження цих мумій, сподіваючись пролити світло на їхнє походження. Мауссан підкреслює, що такі відкриття заслуговують на серйозне наукове дослідження, замість того, щоб бути відкинутими як обман або містифікація.

Нагадаємо, у пустелі в Китаї знайшли у човнах сотні загадкових муміфікованих тіл, яким 4000 років.

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