В Польше металлоискатель наткнулся на уникальную бронзовую брошь возрастом 2500 лет (фото)

На территории Польши металлоискатель обнаружил уникальную бронзовую брошь, возраст которой оценивается в 2500 лет. Эта находка имеет огромное значение для науки, поскольку позволяет более глубоко исследовать жизнь и культуру людей, населявших эти земли в древности.

Обнаруженная фибула, датируемая периодом Гальштата D (ок. 550-400 гг. до н. э.), является типичным украшением для представителей лужицкой культуры. Эта культура, простиравшаяся на территории современной Польши, Чехии, Словакии, Германии и Украины, оставила после себя богатое археологическое наследие, сообщает Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków в Фейсбуке.

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Фибулы такого типа встречаются крайне редко и, как правило, обнаруживаются в погребениях. Бронзовая брошь сохранилась в относительно хорошем состоянии, что позволяет детально изучить ее конструкцию и декор. Найденная фибула добавляет новые штрихи к нашему представлению о быте, обычаях и ремеслах лужичан.

Металлоискатель нашел досторические артефакты. Источник: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków в facebook.com

Металлоискатель нашел досторические артефакты. Источник: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków в facebook.com

Кроме бронзовой броши, металлоискатель обнаружил также два вида средневекового оружия: метательный снаряд и боевой топор. Эти находки также представляют значительный интерес для исследователей, поскольку они позволяют узнать больше о военном деле и быте людей, живших на этих землях в средневековье.

Металлоискатель нашел досторические артефакты. Источник: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków в facebook.com

Металлоискатель нашел досторические артефакты. Источник: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków в facebook.com

Металлоискатель нашел досторические артефакты. Источник: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków в facebook.com

Все найденные артефакты будут переданы в Замойский музей для дальнейшего изучения и сохранения. Археологи планируют провести дополнительные исследования на месте находки, чтобы выявить другие артефакты и получить более полную картину жизни людей, населявших эту территорию в древности.

Напомним, 10-летняя девочка обнаружила древние следы динозавров, живших 200 миллионов лет назад на территории современной Британии.

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