У Польщі металошукач натрапив на унікальну бронзову брошку віком 2500 років (фото)

На території Польщі металошукач виявив унікальну бронзову брошку, вік якої оцінюється у 2500 років. Ця знахідка має величезне значення для науки, оскільки дозволяє глибше дослідити життя та культуру людей, які населяли ці землі в давнину.

Виявлена фібула, що датується періодом Гальштату D (бл. 550-400 рр. до н. е.), є типовою прикрасою для представників лужицької культури. Ця культура, яка простягалася на території сучасної Польщі, Чехії, Словаччини, Німеччини та України, залишила після себе багату археологічну спадщину, повідомляє Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków у Фейсбуці.

Вас також зацікавить: У Болгарії знайшли унікальні золоті артефакти фракійського вершника (фото)

Фібули такого типу зустрічаються вкрай рідко і, як правило, виявляються в похованнях. Бронзова брошка збереглася в відносно хорошому стані, що дозволяє детально вивчити її конструкцію та декор. Знайдена фібула додає нові штрихи до нашого уявлення про побут, звичаї та ремесла лужичан.

Металошукач знайшов досторичні артефакти. Джерело: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków у facebook.com

Металошукач знайшов досторичні артефакти. Джерело: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków у facebook.com

Крім бронзової брошки, металошукач виявив також два види середньовічної зброї: метальний снаряд і бойову сокиру. Ці знахідки також представляють значний інтерес для дослідників, оскільки вони дозволяють дізнатися більше про військову справу та побут людей, які жили на цих землях у середньовіччі.

Металошукач знайшов досторичні артефакти. Джерело: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków у facebook.com

Металошукач знайшов досторичні артефакти. Джерело: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków у facebook.com

Металошукач знайшов досторичні артефакти. Джерело: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków у facebook.com

Всі знайдені артефакти будуть передані до Замойського музею для подальшого вивчення і збереження. Археологи планують провести додаткові дослідження на місці знахідки, щоб виявити інші артефакти та отримати повнішу картину життя людей, які населяли цю територію в давнину.

Нагадаємо, 10-річна дівчинка виявила древні сліди динозаврів, що жили 200 мільйонів років тому на території сучасної Британії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!