Десятирічна дівчинка на ім'я Теган під час прогулянки з мамою на південному узбережжі Уельсу натрапила на кілька слідів динозавра, які збереглися в камені протягом 200 мільйонів років. Мама з донькою вирушили з Понтардаве біля Суонсі до долини Гламорган у пошуках скам’янілостей.

Вони опинилися в місці серед червоних алевритових скель уздовж узбережжя, яке відоме як доісторична гаряча точка. Кожні п'ять років або трохи більше там знаходять сліди чи кістки, а у 2014 році був виявлений повний скелет дракораптора, м’ясоїдного родича Т-рекса віком 201 мільйон років, повідомляє сайт Metro.

Але Теган виявила не один, а п’ять слідів, розташованих на відстані до трьох чвертей метра один від одного, що свідчить про значні розміри динозавра.

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"Ми просто досліджували місцевість, не сподіваючись на особливі знахідки. Побачивши сліди, схожі на динозаврові, мама зробила кілька фото та надіслала їх електронною поштою до музею", – розповідає дівчинка.

Шокуюча знахідка на пляжі Уельсу: 10-річна дівчинка виявила древні сліди динозаврів, що жили 200 мільйонів років тому (фото). Джерело: metro

Хоча точний вид динозавра ще потребує підтвердження, Сінді Хауеллс, куратор палеонтології Національного музею Уельсу, зазначає, що ці сліди, ймовірно, належать камелотії, великій травоїдній істоті пізнього тріасового періоду.

"Ці сліди такі великі, що їх залишила, ймовірно, зауроподоморфа – вид динозавра", – пояснила науковиця, підкресливши важливість цієї знахідки.

Десятирічна Теган та її мама Клер надзвичайно щасливі, що змогли відшукати ці сліди.

Шокуюча знахідка на пляжі Уельсу: 10-річна дівчинка виявила древні сліди динозаврів, що жили 200 мільйонів років тому (фото). Джерело: metro

"Шукати сліди динозаврів можна все життя, тому те, що це трапилося з Теган у такому віці, – просто неймовірно. Усвідомити, що ти йдеш тим самим пляжем, де сотні мільйонів років тому проходила величезна доісторична істота, – вражає", – зазначила Клер.

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