Десятилетняя девочка по имени Теган во время прогулки с мамой на южном побережье Уэльса наткнулась на несколько следов динозавра, сохранившихся в камне в течение 200 миллионов лет. Мама с дочерью отправились из Понтардава у Суонси в долину Гламорган в поисках окаменелостей.

Они оказались в месте среди красных алевритовых скал вдоль побережья, известного как доисторическая горячая точка. Каждые пять лет или чуть больше там находят следы или кости, а в 2014 году был обнаружен полный скелет дракораптора, плотоядного родственника Т-рекса в возрасте 201 миллиона лет, сообщает сайт Metro.

Но Теган обнаружила не один, а пять следов, расположенных на расстоянии до трех четвертей метра друг от друга, что свидетельствует о значительных размерах динозавра.

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"Мы просто исследовали местность, не надеясь на особые находки. Увидев следы, похожие на динозавровые, мама сделала несколько фото и послала их по электронной почте в музей", – рассказывает девочка.

Шокирующая находка на пляже Уэльса: 10-летняя девочка обнаружила древние следы динозавров, живших 200 миллионов лет назад (фото). Источник: metro

Хотя точный вид динозавра еще нуждается в подтверждении, Синди Хауэллс, куратор палеонтологии Национального музея Уэльса, отмечает, что эти следы, вероятно, принадлежат камелотии, крупному травоядному существу позднего триасового периода.

"Эти следы так велики, что их оставила, вероятно, зауроподоморфа – вид динозавра", – объяснила ученая, подчеркнув важность этой находки.

Десятилетняя Теган и ее мама Клер чрезвычайно счастливы, что смогли отыскать эти следы.

Шокирующая находка на пляже Уэльса: 10-летняя девочка обнаружила древние следы динозавров, живших 200 миллионов лет назад (фото). Источник: metro

"Искать следы динозавров можно всю жизнь, поэтому то, что это случилось с Теганом в таком возрасте, – просто невероятно. Осознать, что ты идешь по тому же пляжу, где сотни миллионов лет назад проходило огромное доисторическое существо, – впечатляет", – отметила Клер. .

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