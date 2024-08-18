Древние люди видели его: ученые подтвердили, что тысячи лет назад по лугам Евразии действительно бродил единорог (фото)

Единороги – это не просто сказочная выдумка, хотя мы привыкли представлять их как персонажей, прыгающих через радуги. На самом деле тысячи лет назад по территории Евразии тоже мигрировал единорог, но совсем другой по виду.

Заглянув глубоко в прошлое, ученые обнаружили гигантское существо, известное как эласмотерий, когда-то населявший Евразию. Этот древний зверь, весом около 3,5 тонны, получил название "сибирский единорог" благодаря росшему на его голове огромному углу. Об этом сообщает IFLScience.

Недавние научные исследования бросают вызов традиционным представлениям о времени вымирания эласмотерии, древнем родственнике носорога. Ранее считалось, что это необычное существо исчезло между 200 000 и 100 000 лет назад, но новые данные свидетельствуют, что оно существовало наряду с неандертальцами еще 39 000 лет назад.

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Сибирский единорог имел примерно 4,5 метра в длину, что делает его похожим по размерам на современного слона. Наиболее впечатляющим был его угол, достигавший двух метров в длину. Ученые считают, что рог состоял из кератина, аналогично рогам современных носорогов, хотя точный состав рога остается предметом обсуждений, поскольку кератин редко сохраняется в окаменелостях.

Один из известнейших черепов сибирского единорога экспонируется в Музее естествознания в Лондоне. Команда исследователей под руководством профессора Адриана Листера была ошеломлена, когда выяснила, что возраст этого черепа составляет менее 40 000 лет, что является значительным прорывом в изучении этих доисторических созданий.

Последующие исследования показали, что существует много окаменелостей подобного возраста, что полностью опровергает теорию о вымирании эласмотерия 200 – 100 тысяч лет назад.

Почему они исчезли?

Недавнее исследование выявило, что подсемейство Elasmotheriinae отделилось от Rhinocerotinae еще в эпоху Эоцена. Эта находка указывает на вымирание сибирского единорога и подтверждает, что все подсемейство Elasmotheriinae исчезло.

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Ограниченный ареал обитания, низкая численность популяции и медленная скорость размножения из-за больших размеров могли повлечь за собой вымирание вида в условиях изменений внешней среды, – заключили исследователи.

Последние данные свидетельствуют, что древний единорог существовал на Земле между 35 000 и 39 000 лет назад, что совпадает со временем исчезновения неандертальцев. Хотя точные причины вымирания сибирского единорога остаются неизвестными, ученые предполагают, что экологические факторы могли играть ключевую роль в этом процессе.

Череп сибирского единорога. Источник: Natural History Museum, Лондон

Ранее мы рассказывали, что на Мадагаскаре нашли гигантское существо, считавшееся вымершим 120 лет назад.

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