Умерли во время спячки: в США среди вулканического пепла обнаружили совершенно новый вид древних змей (фото)

Палеонтологи обнаружили совершенно новый вид древней змеи, жившей на территории современного штата Вайоминг 38 миллионов лет назад. Этот уникальный вид, названный Hibernophis breithaupti, отличается тем, что он впадал в спячку, подобно некоторым современным млекопитающим.

Окаменевшие останки четырех особей Hibernophis breithaupti нашли скученные вместе в гиббернакулуме – небольшом пространстве, где животные собирались, чтобы согреться в течение зимы. Это свидетельствует, что этот вид был социальным, что нетипично для рептилий, пишет Newsweek.

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"Это действительно необычно для рептилий", – говорит Майкл Колдуэлл, профессор палеонтологии из Университета Альберты и один из соавторов исследования. "Из почти 15 000 живущих сегодня видов рептилий ни один из них не впадает в спячку так, как это делают подвязочные змеи".

Новый вид змей обнаружили в США. Источник: JASMINE CROGHAN

Новый вид змей обнаружили в США. Источник: JASMINE CROGHAN

Ученые полагают, что Hibernophis breithaupti, как и современные подвязочные змеи, собирались в группы, чтобы сохранить тепло в холодные месяцы. Такое поведение могло помочь им пережить зиму.

К сожалению, эти рептилии погибли в своей берлоге во время наводнения, а затем окаменели в вулканическом пепле. Их окаменевшие останки сохранились на редком уровне полноты, что позволяет исследователям подробно изучить их анатомию и узнать больше об эволюции боедов - семьи змей, к которой относятся Hibernophis breithaupti, а также современные амазонские удавы и кустарниковые питоны.

"Мы узнаем немного больше об эволюции боидов в широком смысле", – прокомментировал Колдуэлл. "Похоже, они, вероятно, начинались как относительно небольшие змеи, что интересно".

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