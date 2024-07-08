Унікальні кадри: дослідники зафільмували годування дитинчати синього кита

Вперше дослідникам вдалося зафіксувати на відео момент годування дитинчати синього кита. Це сталося під час щорічної міграції цих морських гігантів.

Зйомка відбулася біля берегів Тимор-Лешті, країни в Південно-Східній Азії, як повідомляє IFLScience.

На зображенні видно молоде китеня, яке годується молоком матері під час щорічної 5000-кілометрової подорожі між південною Австралією та морем Банда біля східної Індонезії.

Ця частина моря постійно приваблює китоподібних. Тут часто можна побачити синіх китів, дзьоборилових, короткоплавцевих гринд, динеголових дельфінів та ще шість видів дельфінів. Також у цій місцевості мешкає багато акул і черепах.

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Глибоководні канали регіону, які сягають глибини понад 3000 метрів, є основними міграційними шляхами для морських мешканців, що подорожують між Тихим та Індійським океанами.

Глибокі прибережні води Тимору-Лешті, особливо вузька протока Омбай-Ветар уздовж північного узбережжя країни, є одним з найкращих і найбільш доступних місць для спостереження за синіми китами у світі.

Від новонароджених дитинчат і матерів-годувальниць до дорослих особин, які залицяються, – води Тимор-Лешті надають вченим унікальну можливість вперше зазирнути в приватне життя однієї з найбільших і найневловиміших тварин на планеті, зазначила дослідниця Карен Едівейн.

Поява дитинчати синього кита біля берегів Тимор-Лешті свідчить про важливу роль цього регіону у розмноженні та ранньому житті цих істот.

Дослідниця Еланор Белл зазначила, що ці води є не лише важливими місцями для харчування синіх китів, але й критично важливими для їхнього розмноження. "Досі було загадкою, коли, де і як розмножуються сині кити", – додала вона.

Сині кити, найбільші та найважчі тварини на планеті, можуть досягати довжини до 33 метрів і важити до 270 тонн. Хоча сині кити вважаються видом, що зникає, їхня глобальна популяція поступово зростає завдяки швидкому відновленню.

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