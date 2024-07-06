У Бангладеші знайшли дикого кота-рибалку, який крякає, як качка (відео)

Вчені, які вивчають пташині колонії в Бангладеш, зробили рідкісне і незвичайне відкриття: коти-рибалки, які зазвичай полюють у воді, також полюють на деревах. Це перший раз, коли було зафіксовано, як ці тварини полюють таким чином.

Коти-рибалки (Prionailurus viverrinus) - це дикі кішки середнього розміру, які зустрічаються в Південній та Південно-Східній Азії. Вони відомі своїми навичками риболовлі, звідки й походить їхня назва. Однак дослідники, які використовували камери для вивчення пташиних гнізд, виявили, що ці кішки також лазять по деревах у пошуку здобичі, пише IFLScience.

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Камери зафіксували, як коти-рибалки піднімаються на дерева до 8 метрів у висоту, щоб полювати на пташенят. Їхні гнучкі тіла та гострі кігті дозволяють їм легко пересуватися по гілках.

Дослідники вважають, що коти-рибалки можуть лазити по деревах, щоб добувати їжу, коли в річках стає мало риби.

Це відкриття кидає нове світло на поведінку котів-рибалок і підкреслює їхню адаптивність.

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