Вчені виявили унікальну здібність слонів: вони кличуть один одного на ім‘я

Слони, відомі своїм глибоким інтелектом та складною соціальною структурою, продемонстрували ще одну дивовижну здатність: вони кличуть один одного на імена, подібно до людей.

Цей вражаючий висновок було зроблено в результаті 14-місячного дослідження, проведеного вченими з Університету штату Колорадо в Кенії. За допомогою технології машинного навчання дослідники проаналізували 470 унікальних звуків слонів, щоб виявити закономірності у їхній комунікації. Про це пише Daily Mail.

Дослідження показало, що слони використовують специфічні звукові сигнали, які слугують їм "іменами". Ці сигнали не є простою імітацією звуків інших слонів, а мають унікальну мелодію, залежно від того, до кого звертається слон.

Щоб остаточно підтвердити свою теорію, дослідники відтворили записані звуки для різних стад слонів. Результати були вражаючими: слон, до якого звертались, реагував на звук, видаючи відповідний сигнал або наближаючись до "мовця".

Ця здатність слонів називати один одного на імена робить їх унікальними серед тваринного світу. Дельфіни та папуги, наприклад, також використовують звукові сигнали для комунікації, але їхні сигнали в основному є імітацією звуків інших особин.

Слони ж, подібно до людей, використовують довільні звукові мітки, які не пов'язані з імітацією. Це відкриття додає ще один пункт до списку спільних рис між слонами та людьми.

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Слони, як і люди, здатні до співчуття, сумують, використовують інструменти та виховують своїх дитинчат протягом багатьох років. Дослідження відкриває нові горизонти для вивчення слонячої комунікації.

Вчені планують продовжити дослідження, щоб з'ясувати, чи використовують слони імена для позначення інших об'єктів, з якими вони взаємодіють, наприклад, їжі, води або місць.

Це дослідження не лише дає нам більше знань про слонів, але й допомагає нам краще зрозуміти еволюцію мови та комунікації у тваринному світі.

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