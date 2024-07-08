Уникальные кадры: исследователи сняли кормление детеныша синего кита

Впервые исследователям удалось зафиксировать на видео момент кормления детеныша синего кита. Это произошло во время ежегодной миграции этих морских гигантов.

Съемка состоялась у берегов Тимор-Лешти, страны в Юго-Восточной Азии, сообщает IFLScience.

На изображении виден молодой китёнок, кормящийся молоком матери во время ежегодного 5000-километрового путешествия между южной Австралией и морем Банда у восточной Индонезии.

Эта часть моря постоянно привлекает китообразных. Здесь часто можно увидеть синих китов, дзобориловых, короткоплавцевых гринд, динеголовых дельфинов и еще шесть видов дельфинов. Также в этой местности обитает много акул и черепах.

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Глубоководные каналы региона, достигающие глубины более 3000 метров, являются основными миграционными путями для морских жителей, путешествующих между Тихим и Индийским океанами.

Глубокие прибрежные воды Тимора-Лешти, особенно узкий пролив Омбай-Ветар вдоль северного побережья страны, являются одним из самых лучших и доступных мест для наблюдения за синими китами в мире.

От новорожденных детенышей и кормящих матерей до ухаживающих взрослых особей – воды Тимор-Лешти предоставляют ученым уникальную возможность впервые заглянуть в частную жизнь одного из самых больших и неосязаемых животных на планете, отметила исследовательница Карен Эдивейн.

Появление детеныша синего кита у берегов Тимор-Лешти свидетельствует о важной роли этого региона в размножении и ранней жизни этих существ.

Исследовательница Эланор Белл отметила, что эти воды не только важные места для питания синих китов, но и критически важны для их размножения. "До сих пор было загадкой, когда, где и как размножаются синие киты", – добавила она.

Синие киты, самые большие и тяжелые животные на планете, могут достигать длины до 33 метров и весить до 270 тонн. Хотя синие киты считаются исчезающим видом, их глобальная популяция постепенно растет благодаря быстрому восстановлению.

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