Стародавні люди бачили його: вчені підтвердили, що тисячі років тому луками Євразії дійсно бродив єдиноріг (фото)

Єдинороги – це не просто казкова вигадка, хоч ми звикли уявляти їх як персонажів, що стрибають через веселки. Насправді тисячі років тому територією Євразії теж мігрував єдиноріг, але зовсім інший за виглядом.

Зазирнувши глибоко в минуле, вчені виявили гігантську істоту, відому як еласмотерій, яка колись населяла Євразію. Цей древній звір, вагою близько 3,5 тонни, отримав назву "сибірський єдиноріг" завдяки величезному рогу, що виростав на його голові. Про це повідомляє IFLScience.

Нещодавні наукові дослідження кидають виклик традиційним уявленням про час вимирання еласмотерія, стародавнього родича носорога. Раніше вважалося, що ця незвичайна істота зникла між 200 000 і 100 000 років тому, але нові дані свідчать, що вона існувала поряд із неандертальцями ще 39 000 років тому.

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Сибірський єдиноріг мав приблизно 4,5 метра у довжину, що робить його схожим за розмірами на сучасного слона. Найбільш вражаючим був його ріг, який сягав двох метрів у довжину. Вчені вважають, що ріг складався з кератину, аналогічно до рогів сучасних носорогів, хоча точний склад рогу залишається предметом обговорень, оскільки кератин рідко зберігається у скам'янілостях.

Один із найвідоміших черепів сибірського єдинорога експонується в Музеї природознавства в Лондоні. Команда дослідників під керівництвом професора Адріана Лістера була приголомшена, коли з'ясувала, що вік цього черепа складає менше 40 000 років, що є значним проривом у вивченні цих доісторичних створінь.

Подальші дослідження показали, що існує багато скам'янілостей подібного віку, що повністю спростовує теорію про вимирання еласмотерія 200 – 100 тисяч років тому.

Чому вони зникли?

Недавнє дослідження виявило, що підродина Elasmotheriinae відокремилася від Rhinocerotinae ще в епоху Еоцену. Ця знахідка вказує на вимирання сибірського єдинорога і підтверджує, що вся підродина Elasmotheriinae зникла.

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Обмежений ареал проживання, низька чисельність популяції та повільна швидкість розмноження через великі розміри могли спричинити вимирання виду за умов змін довкілля, – зробили висновок дослідники.

Останні дані свідчать, що стародавній єдиноріг існував на Землі між 35 000 і 39 000 років тому, що збігається із часом зникнення неандертальців. Хоча точні причини вимирання сибірського єдинорога залишаються невідомими, науковці припускають, що екологічні фактори могли відіграти ключову роль у цьому процесі.

Череп сибірського єдинорога. Джерело: Natural History Museum, London

Раніше ми розповідали, що на Мадагаскарі знайшли гігантську істоту, яку вважали вимерлою 120 років тому.

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