На берегу Днепра в Запорожье обнаружили две кости мамонтовой фауны. Эти уникальные артефакты были отправлены на исследования и консервацию.

Об этом сообщили на Facebook-странице Национального заповедника "Хортица". При осмотре места обнаружили плечевую и большую берцовую кость.

На территории, где проводили исследования, рядом с этими костями обнаружили лопатку, вероятно, того же животного, сообщают источники.

Выявленные артефакты были переданы в Национальный заповедник "Хортица" для дальнейшего анализа и сохранения.

В Запорожье местный житель нашел на берегу останки мамонта, которым тысячи лет (фото). Источник: Национальный заповедник ''Хортица''/Facebook

В Запорожье местный житель нашел на берегу останки мамонта, которым тысячи лет (фото). Источник: Национальный заповедник ''Хортица''/Facebook

В заповеднике подчеркнули, что эта уникальная находка останков мамонта одна из немногих, известных в Запорожском регионе. Она имеет большое значение для исследования и понимания исторических процессов и естественных изменений, происходивших в этом регионе в прошлом.

Напомним, ранее мы рассказывали, что на дне Каховского водохранилища обнаружили очередные артефакты, среди которых кости мамонта.

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