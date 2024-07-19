На Мадагаскаре нашли гигантское существо, считавшееся вымершим 120 лет назад (фото)

Утраченная на 126 лет гигантская многоножка снова найдена на Мадагаскаре! Ученые удивлены, найдя в лесах Мадагаскара гигантскую многоножку, которую в последний раз видели более 120 лет назад. Этот вид, известный как Spirostreptus sculptus, был описан в 1897 г., но с тех пор его никогда не задокументировали.

Открытие произошло в рамках проекта, направленного на поиск видов, утраченных для науки на протяжении более десяти лет, но не считающихся вымершими. Команда исследователей, в состав которой входят специалисты из нескольких организаций, в течение нескольких недель прочесывала лес Макира, одну из самых больших природоохранных территорий Мадагаскара, пишет IFLScience.

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"Мадагаскар является горячей точкой биоразнообразия, а Макира - недостаточно исследованная территория в стране, поэтому мы решили ввести там новую модель для поиска утраченных видов", — сказала Кристина Биггс, офицер Re:wild по потерянным видам.

Гигантская многоножка. Источник: Re: wild

Гигантская многоножка. Источник: Re: wild

Поиск оказался чрезвычайно успешным, ведь кроме гигантской многоножки ученые нашли еще 20 других утраченных видов, включая цветочных жуков, похожих на муравьев, радужных рыб и пауков-прыгунов.

"Я лично был наиболее удивлен и доволен тем, что Spirostreptus sculptus, нередко встречающаяся в лесу Макира, оказалась еще одним утраченным видом", — сказал Дмитрий Тельнов, энтомолог из BINCO.

Самый длинный экземпляр Spirostreptus sculptus, найденный во время экспедиции, имел длину 27,5 сантиметров.

Хотя команда не смогла найти все 30 видов из своего списка, открытие Spirostreptus sculptus и других утраченных видов дает надежду на то, что многие другие неизвестные или "потерянные" виды все еще существуют.

"Важно продолжать исследование биоразнообразия Макиры, потому что, хотя это один из самых больших тропических лесов в стране, мы все еще имеем относительно мало представлений о том, какие виды встречаются, и, вероятно, также будет много совершенно неописанных видов", — сказала Джули Линчант из общества охраны дикой природы Мадагаскара.

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