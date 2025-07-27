У Канаді знайшли сліди динозаврів, які вразили вчених: подробиці

У Канаді знайшли скам’янілі сліди, які свідчать, що деякі види динозаврів могли пересуватися разом у змішаних стадах. Це відкриття, за словами дослідників, стало першим конкретним доказом того, що хижі й травоїдні динозаври іноді могли взаємодіяти у спільних групах.

Під час розкопок у Провінційному парку динозаврів вчені виявили 13 чітких слідів рогатих динозаврів, які, ймовірно, належали принаймні п’яти особинам, що рухалися поруч на площі близько 30 квадратних метрів. Серед цих слідів також знайшли відбиток броньованої тварини, ймовірно анкілозавра, що ішов серед групи. Про це пише The Independent.

Найбільше здивування викликали сліди двох тиранозаврів, які рухалися в одному напрямку — перпендикулярно до основного стада. Це дало дослідникам підстави припустити, що хижаки могли стежити за рухом інших динозаврів, хоча достеменно це поки невідомо.

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Крім того, на місці були виявлені відбитки лап невеликого м’ясоїдного динозавра. Один із науковців, Філ Белл з Університету Нової Англії, зізнався, що після майже 20 років досліджень скам’янілостей у парку, саме сліди вперше привернули його особливу увагу. За його словами, знайдені відбитки ніби промовляють про те, як динозаври пересувалися мільйони років тому.

Команда також зафіксувала ще кілька потенційно важливих місць зі слідами, які потребують подальшого вивчення. Співавтор дослідження Брайан Піклз з Університету Редінга поділився, що це відкриття стало захопливою можливістю буквально пройтися слідами динозаврів крізь 76 мільйонів років.

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