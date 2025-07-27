В Канаде нашли следы поразивших ученых динозавров: подробности

В Канаде нашли окаменевшие следы, свидетельствующие о том, что некоторые виды динозавров могли передвигаться вместе в смешанных стадах. Это открытие, по словам исследователей, явилось первым конкретным доказательством того, что хищные и травоядные динозавры иногда могли взаимодействовать в общих группах.

Во время раскопок в Провинциальном парке динозавров ученые обнаружили 13 четких следов рогатых динозавров, которые, вероятно, принадлежали по крайней мере пяти двигавшимся рядом на площади около 30 квадратных метров. Среди этих следов также нашли отражение бронированного животного, вероятно, шедшего среди группы анкилозавра. Об этом пишет The Independent.

Наибольшее удивление вызвали следы двух тираннозавров, которые двигались в одном направлении — перпендикулярно основному стаду. Это дало исследователям основания предположить, что хищники могли следить за движением других динозавров, хотя это пока неизвестно.

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Кроме того, на месте были обнаружены отпечатки лап небольшого мясоядного динозавра. Один из ученых Фил Белл из Университета Новой Англии признался, что после почти 20 лет исследований окаменелостей в парке именно следы впервые привлекли его особое внимание. По его словам, найденные отпечатки якобы говорят о том, как динозавры передвигались миллионы лет назад.

Команда также зафиксировала еще несколько потенциально важных мест со следами, требующими дальнейшего изучения. Соавтор исследования Брайан Пиклз из Университета Рединга поделился, что это открытие стало увлекательной возможностью буквально пройтись по следам динозавров через 76 миллионов лет.

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