В іспанській гробниці знайшли єгипетський амулет: як він туди потрапив (фото)

За понад 3 тисячі кілометрів від Єгипту, на території сучасної Іспанії, археологи натрапили на унікальну знахідку, походження якої досі залишається загадкою. Йдеться про єгипетський амулет-скарабей, виявлений у некрополі Ель-Торо, який належав іберійському племені оретанів.

Як повідомляє Daily Galaxy, артефакт із фаянсу, оздоблений ієрогліфами, знайшли поруч із кремованими рештками під час розкопок давнього поховання. Попри те, що сам обряд поховання є типовим для іберійської культури, сам скарабей має чітко єгипетське походження — і це свідчить про його довгий і складний шлях до Піренейського півострова ще до приходу римлян.

Амулет добре зберігся та містить написи ієрогліфами й демотичними символами. Керівник розкопок, археолог Луїс Бенітес де Луго Енріч, припускає, що знахідка могла потрапити сюди через торгові або обмінні зв’язки між фінікійсько-пунічними поселеннями та місцевими племенами.

Водночас дослідники поки не можуть встановити, скільки часу минуло між його появою в регіоні та похованням у гробниці.

Напис на артефакті пов’язують із титулами часів 26-ї династії фараонів, що може вказувати на його належність людині високого статусу — ймовірно, купцю або представнику місцевої еліти.

Як єгипетський амулет опинився в Іспанії

На думку науковців, скарабей міг потрапити на Піренейський півострів завдяки середземноморським торговим мережам, які активно розвивали фінікійські та пунічні купці. Уже до VI століття до н. е. ці маршрути з’єднували Єгипет із західними регіонами Іберії.

Ймовірним шляхом транспортування могла бути й річкова система регіону, зокрема річка Хабалон, поблизу якої й розташоване місце знахідки.

Факт виявлення амулета в іберійській могилі свідчить, що культурні й торгові контакти між Єгиптом, фінікійським світом та Іберією були значно тіснішими, ніж вважалося раніше.

