В Йорданії під Петрою виявили гробницю віком 2000 років: чим унікальна

В Йорданії археологи виявили гробницю віком близько 2000 років, розташовану під знаменитим пам’ятником — Петрою, однією із семи нових чудес світу. Під скельним храмом-мавзолеєм Ель-Хазне, відомим як "Скарбниця фараона", знайшли приблизно дванадцять людських скелетів.

Розкопки в районі Петри розпочалися ще минулого року, коли виконавчий директор Американського центру досліджень Пірс Пол Крісман разом із командою археологів натрапили на ці останки під Ель-Хазне. Нині фахівці встановили, що це — частина стародавньої гробниці, а знайдені скелети належать людям, які жили понад дві тисячі років тому. Про це пише Mirror.

"Це винятково рідкісне відкриття. За два століття розкопок у Петрі подібного не траплялося. Навіть біля однієї з найвідоміших споруд світу ще можна зробити великі археологічні відкриття", — прокоментував ведучий Discovery Channel Джош Гейтс, який був запрошений на місце розкопок.

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Археологи застосували передові технології дослідження ґрунту, щоб підтвердити наявність додаткових гробниць на цьому майданчику. Отримані дані співпали з інформацією з інших регіонів, де раніше вже знаходили поховання.

За словами Крісмана, знайдені артефакти збереглися дуже добре, на відміну від людських останків. Він пояснив, що поганий стан останніх пов’язаний із високою вологістю в Петрі та сезонними повенями.

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