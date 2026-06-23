У Бразилії знайшли ідеально збережене крило динозавра (фото)

У північно-східній Бразилії виявили надзвичайно рідкісну знахідку — кістку крила птерозавра віком близько 113 мільйонів років, яка зберегла не лише свою структуру, а й хімічні сліди давнього організму. Про це йдеться у дослідженні, на яке посилається Університет Кертіна.

Вчені зазначають, що це унікальний випадок, коли за настільки тривалий період часу збереглися одночасно і анатомічні, і молекулярні ознаки. Про це пише iScience.

Птерозаври — це літаючі рептилії, які існували поряд із динозаврами та стали одними з перших хребетних, що опанували активний політ. Деякі види досягали розмаху крил до 12 метрів, а їхні легкі порожнисті кістки допомагали в польоті, хоча й сприяли кращій збереженості решток за певних умов поховання. Особливу увагу дослідників привернуло те, що кістка зберегла об’ємну, тривимірну форму без деформацій, які зазвичай виникають під тиском порід. Це дозволило детально вивчити її первинну анатомічну структуру.

Ще більш важливим відкриттям стало виявлення всередині скам’янілості молекул стероїдів. За словами провідної авторки дослідження, професорки Кліті Грайс, це фактично "капсула часу", яка містить не лише морфологічні, а й біохімічні сліди давнього життя. На думку вчених, такі маркери можуть свідчити, що птерозавр харчувався рибою або кальмарами.

Зазвичай органічні молекули руйнуються задовго до того, як скам’янілості досягають подібного віку, тому їхнє збереження є винятковим. Дослідники припускають, що умови поховання на морському дні суттєво сповільнили процеси розпаду та сприяли фіксації біологічних слідів.

Після загибелі тварина, ймовірно, швидко опинилася на морському дні, де на її рештки вплинули мікроорганізми, зокрема сіркоокислюючі бактерії. Вони змінили хімічне середовище навколо кістки, спричинивши процес мінералізації, який поступово "законсервував" її.

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За словами дослідників, саме ці мікробні процеси, а не лише відсутність кисню, могли відіграти ключову роль у збереженні решток. У результаті утворилася природна мінеральна оболонка, що зберегла як форму, так і внутрішні структури кістки протягом понад 100 мільйонів років. Додатковим фактором могли стати порожнисті кістки птерозаврів, які полегшували проникнення мінералізованих рідин і сприяли збереженню внутрішніх деталей.

Дослідження проводили науковці з Бразилії, Німеччини та США із застосуванням сучасних методів геохімічного аналізу та візуалізації в лабораторіях Університету Кертіна. Це дозволило відтворити як фізичну будову кістки, так і її складну хімічну історію. Вчені також зазначають, що подібні механізми збереження можуть бути поширенішими, ніж вважалося раніше, і подібні знахідки можуть з’являтися в інших регіонах світу.

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