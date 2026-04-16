В Саудівській Аравії виявили гігантські камʼяні ворота віком 7000 років: чим унікальні (фото)

Гігантські кам’яні споруди, зведені приблизно 7 тисяч років тому на території Саудівської Аравії, змушують науковців по-новому поглянути на життя давніх людських спільнот. Йдеться про так звані мустатили — загадкові археологічні об’єкти, які, ймовірно, не мали практичного призначення.

Про це пише Daily Galaxy. Мустатили вперше зафіксували у 2017 році за допомогою супутникових знімків. Вони розташовані переважно на півночі Аравійського півострова, особливо поблизу пустелі Нефуд. Нині дослідникам відомі вже сотні таких споруд, що свідчить: їх будівництво було поширеним явищем, а не поодиноким випадком.

Нові польові дослідження під керівництвом археолога Х’ю Гроукатта з Інституту Макса Планка доповнили наявні знання. У науковому журналі The Holocene повідомили про відкриття ще понад сотні нових мустатилів.

На перший погляд мустатили мають доволі просту конструкцію. Кожен об’єкт складається з двох масивних кам’яних платформ, з’єднаних довгими вузькими стінами, довжина яких іноді перевищує 600 метрів.

Водночас стіни є дуже низькими — менш як пів метра заввишки — і не мають входів, що виглядає незвично для настільки масштабних споруд.

Археологи також не виявили там побутових речей, зокрема кам’яних знарядь праці. Це дає підстави вважати, що мустатили не використовувалися ані для утримання худоби, ані для зберігання води.

Знайдене в одній із споруд деревне вугілля дозволило встановити вік об’єктів — близько 7000 років.

У той період Аравійський півострів виглядав зовсім інакше. Він був частиною Африканського вологого періоду, коли клімат був значно м’якшим, а замість пустель простягалися луки та пасовища.

Однак приблизно 8000 років тому цей вологий етап почав завершуватися, і регіон поступово висихав. Отже, мустатили будувалися саме в час екологічних змін, коли місцеві громади могли шукати нові форми співіснування та адаптації.

Усередині деяких споруд дослідники знайшли скупчення кісток тварин — як диких, так і великої рогатої худоби чи турів. В одному з мустатилів на платформі також виявили камінь із геометричним орнаментом, розташований так, щоб його було добре видно.

На думку вчених, це може свідчити про ритуальне використання споруд.

Дослідники припускають, що мустатили могли бути місцями зібрань, жертвоприношень, спільних бенкетів або інших соціальних обрядів.

Існує й інша версія: навіть сам процес спорудження таких масштабних об’єктів міг бути важливим соціальним явищем. Для цього потрібна була спільна праця великої кількості людей, а отже — координація, взаємодія та зміцнення зв’язків між громадами.

Науковці вважають, що мустатили можуть бути одними з найдавніших відомих прикладів монументального будівництва, пов’язаного саме з ритуальною діяльністю людських спільнот.

