У Англії знайшли унікальний артефакт епохи вікінгів (фото)

У графстві Норфолк археологи виявили золотий кулон, що датується періодом вторгнення вікінгів до Англії у 865 році н. е. Артефакт знайшли у вересні 2024 року на полі поблизу міста Дерехем. Він є імітацією золотого соліда, викарбуваного за правління Людовик Благочестивий — сина Карл Великий.

Оригінальні соліди такого типу почали карбувати близько 816 року, після коронації Людовика імператором Священної Римської імперії. Сьогодні ці монети вважаються надзвичайно рідкісними — відомо лише кілька підтверджених екземплярів. Про це пише Arkeonews.

На аверсі монети зображено імператора в римському стилі з лавровим вінком — алюзія на традицію правителів на кшталт Костянтин I Великий. Реверс прикрашений написом латинською "MVNUS DIVINUM" ("Божий дар") і хрестом у вінку, що підкреслює поєднання імператорської влади та християнської символіки.

Втім, знайдений у Норфолку предмет не є оригіналом каролінзької доби. Це пізніша копія, виготовлена у Фризії (територія сучасних Нідерландів), імовірно в середині або наприкінці IX століття. У Західній Європі вже відомо понад сто подібних імітацій, але у Великій Британії зареєстровано лише 22 такі знахідки — усі вони пов’язуються з пересуванням Великої язичницької армії вікінгів.

За даними BBC та публікаціями в The History Blog, норфолкський екземпляр вирізняється високою якістю виконання. Більшість відомих копій мають спрощені зображення та нечіткі написи, тоді як цей зразок демонструє акуратно виконаний бюст імператора й відносно точне відтворення тексту. На портреті чітко проглядаються видовжений ніс, вуса та лавровий вінок.

Особливу увагу привертають два невеликі отвори над головою імператора. Вони свідчать, що монету переробили на кулон і носили на шнурку або ланцюжку, розміщуючи портрет назовні.

Така трансформація відображає ставлення вікінгів до дорогоцінних металів: золото й срібло цінувалися не лише як валюта, а й як мобільне багатство або прикраси. У Скандинавії IX століття золоті монети рідко використовувалися як гроші — частіше їх зважували або переплавляли.

Знахідка також підтверджує археологічні дані про маршрут Великої язичницької армії, яку в Англосаксонська хроніка називали "великою язичницькою армією". Після висадки у Східній Англії 865 року військо пересувалося вздовж річок і давніх римських доріг. До 880 року вікінги встановили контроль над Східною Англією, Мерсією та Нортумбрією, істотно змінивши політичну карту регіону.

Інформацію про знахідку зафіксовано в межах програми Portable Antiquities Scheme, яка допомагає дослідникам точніше відтворювати маршрути пересування армії. Кулон із Норфолка став лише другим зразком такого типу, зареєстрованим у цьому графстві, що додатково підтверджує активність вікінгів у регіоні.

Попри те що артефакт знайдено в Англії, його походження з континентальної Європи свідчить про тісні економічні й культурні зв’язки між Франкською імперією та Скандинавією. Наразі предмет проходить процедуру офіційного визнання скарбом у Великій Британії. Norwich Castle Museum уже висловив зацікавленість у придбанні кулона для експозиції.

