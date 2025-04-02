Унікальна риба довгожитель: науковець розповів цікаві факти про великоротого буффало

Деякі люди можуть прожити понад 100 років, але це вдається далеко не всім. Серед тварин теж є свої довгожителі. Еволюційний біолог із Ратгерського університету Скотт Треверс розповів про незвичайну прісноводну рибу з Північної Америки, яка може жити понад 120 років і при цьому не старіти. Мова йде про великоротого буффало — рибу, що мешкає в озерах і річках США та Канади.

За словами біолога, деякі популяції великоротих буффало не бачили нового покоління вже понад півстоліття, але з віком ці риби продовжують розвиватися. Вони мають оливковий окрас луски з мідними або чорними цяточками, можуть виростати до 122 сантиметрів у довжину і важити до 36 кілограмів. Риби є фільтраторами зі спрямованим вперед ротом, призначеним переважно для ковтання планктонів. Про це пише Forbes.

Цікаво, що великороті буффало розмножуються рідше, ніж більшість прісноводних риб: між успішними поколіннями можуть минати цілі десятиліття. Дослідження популяції цих риб у канадській річковій системі К'Аппель показало, що більшість із них народилися до середини XX століття. Із 52 особин, які вивчали з 2018 по 2021 рік, лише одна вилупилася після 1997 року.

Біолог пояснює, що великоротий буффало пристосувався до рідкісних періодів репродуктивного успіху. Для вдалого нересту рибі потрібні специфічні екологічні умови: залиті водою рослинні території та температурний діапазон від +15,5 до +18,3 °C. Якщо хоч один із цих факторів відсутній, яйця не вилуплюються.

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У вересні 2024 року в журналі Scientific Reports опублікували дослідження про популяцію цих риб у Національному заповіднику дикої природи Райс-Лейк у Міннесоті. Вчені вивчили 390 особин і виявили, що 99,7% з них були старшими за 50 років. Багатьом рибам виповнилося 80–90 років, а деяким — понад 100. Така вікова структура є нетиповою для більшості риб.

Головна особливість великоротих буффало — відсутність ознак старіння. З віком у них не слабшає імунна система, не зростає рівень стресу та не відбувається розпад клітин. Навпаки, старі риби іноді мають навіть кращий вигляд, ніж молоді.

Попри таку витривалість, це не робить великоротих буффало непереможними, але безумовно свідчить про їхню надзвичайну здатність до виживання.

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