Унікальна знахідка: у Карибському морі була помічена помаранчева акула-нянька (фото)

Біля узбережжя Коста-Ріки впіймали незвичайну акулу з яскраво-помаранчевим забарвленням. Її дивний колір спричинений рідкісним порушенням пігментації шкіри.

Акула-нянька довжиною понад 1,8 метра вирізняється серед своїх побратимів. Її спіймали під час спортивної риболовлі неподалік національного парку Тортугеро на глибині 37 метрів. Про це пише Independent.

Вчені пояснюють, що незвичний колір спричинений ксантизмом — станом, який призводить до надлишку жовтого або золотистого пігменту в шкірі. Крім того, у риби спостерігали ознаки альбінізму, зокрема яскраво-білі очі.

Зазвичай акули-няньки мають коричневе забарвлення, тому така яскраво-помаранчева риба помітніша для хижаків і більш уразлива у природному середовищі.

Дослідники з Федерального університету Ріо-Гранде зазначають, що подібні випадки раніше не фіксувалися серед хрящових риб Карибського басейну, і наголошують на необхідності подальших досліджень, щоб з’ясувати генетичні чи екологічні причини цієї рідкісної аномалії.

