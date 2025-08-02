Має довжину до 40 сантиметрів та важить як мʼяч для гольфу: в Австралії знайшли величезну комаху (фото)

В Австралії на півночі Квінсленда вчені виявили новий вид гігантської комахи-паличника, який може стати найважчою комахою континенту. Йдеться про Acrophylla alta — комаху завдовжки до 40 сантиметрів, знайдену на високогірних плато Атертон. Науковці припускають, що саме особливості середовища проживання сприяли формуванню таких значних розмірів.

Як повідомляє The Guardian, знахідка описана у журналі Zootaxa. Дослідники зазначають, що нововідкритий паличник, ймовірно, важчий навіть за гігантського таргана-розторопця — попереднього рекордсмена серед австралійських комах.

До відкриття призвела звичайна публікація в соцмережах: співатор дослідження Росс Коупленд побачив фотографію комахи, яка його зацікавила. Разом із професором Університету Джеймса Кука Ангусом Еммоттом вони провели кілька ночей у пошуках — і врешті знайшли велику самку паличника. Комаха сиділа високо на дереві, тож її довелося знімати довгою палицею.

Побачивши самку зблизька, вчені не сумнівалися — це новий вид. Вони тимчасово тримали її в клітці, годували і зібрали яйця. За словами Еммотта, саме форма яєць є ключовою для розпізнавання виду, оскільки кожен має унікальні характеристики.

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Науковець припускає, що комаха залишалася непоміченою через важкодоступність її середовища — вона мешкає високо в кронах дерев, де її складно виявити без втручання стихій чи допомоги птахів. Крім того, великі розміри можуть допомагати паличнику виживати в прохолодному й вологому кліматі гірських лісів.

Подальше дослідження передбачає пошук самця, що ускладнене тим, що вони набагато менші й можуть мати зовсім інший вигляд, іноді настільки відмінний, що їх помилково описують як окремі види або навіть роди.

Ентомолог Ніколь Гантер із Музею Квінсленда назвала відкриття важливим кроком у вивченні австралійського біорізноманіття. Вона зауважила, що наразі до 70% видів комах на континенті ще не описані наукою.

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