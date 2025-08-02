Имеет длину до 40 сантиметров и весит как мяч для гольфа: в Австралии нашли огромное насекомое (фото)

В Австралии на севере Квинсленда ученые обнаружили новый вид гигантского насекомого-палочника, который может стать самым тяжелым насекомым континента. Речь идет об Acrophylla alta – насекомом длиной до 40 сантиметров, найденном на высокогорных плато Атертон. Ученые предполагают, что именно особенности среды обитания способствовали формированию таких значительных размеров.

Как сообщает The Guardian, находка описана в журнале Zootaxa. Исследователи отмечают, что новооткрытый палочник, вероятно, тяжелее даже гигантского таракана-расторопца — предыдущего рекордсмена среди австралийских насекомых.

К открытию привела обычная публикация в соцсетях: соавтор исследования Росс Коупленд увидел фотографию заинтересовавшего его насекомого. Вместе с профессором Университета Джеймса Кука Ангусом Эммоттом они провели несколько ночей в поисках — и, наконец, нашли большую самку палочника. Насекомое сидело высоко на дереве, поэтому его пришлось снимать длинной палкой.

Увидев самку вблизи, ученые не сомневались – это новый вид. Они временно держали ее в клетке, кормили и собрали яйца. По словам Эммотта, именно форма яиц является ключевой для распознавания вида, поскольку у каждого есть уникальные характеристики.

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Ученый предполагает, что насекомое оставалось незамеченным из-за труднодоступности его среды — оно живет высоко в кронах деревьев, где его сложно обнаружить без вмешательства стихий или помощи птиц. Кроме того, большие размеры могут помогать палочнику выживать в прохладном и влажном климате горных лесов.

Дальнейшее исследование предполагает поиск самца, что затруднено тем, что они гораздо меньше и могут выглядеть совсем иным образом, иногда настолько отличен, что их ошибочно описывают как отдельные виды или даже роды.

Энтомолог Николь Гантер из Музея Квинсленда назвала открытие важным шагом в изучении австралийского биоразнообразия. Она отметила, что до 70% видов насекомых на континенте еще не описаны наукой.

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